به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین عباسی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه جاری در مراسم رونمایی از ۳۶۰ طرح خلاقانه آبگینه در شهر ورامین که با حضور روح‌الله رحمانی، کارشناس اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی و جمعی از مسئولان، فعالان و تولیدکنندگان آبگینه برگزار شد، ضمن قدردانی از هنرمندان این حوزه اظهار کرد: از همه عزیزانی که در راستای معرفی هنرهای اصیل ایران زمین تلاش می‌کنند، سپاسگزارم.

فرماندار ویژه ورامین با اشاره به ثبت این شهر به عنوان شهر ملی آبگینه گفت: این عنوان نتیجه دهه‌ها تلاش هنرمندان، استادکاران و فعالان کارگاه‌های شیشه‌گری است.

وی ادامه داد: منطقه ورامین بزرگ، شامل ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت از پیشینه تاریخی مشترکی برخوردار است و هنر، مرز و جغرافیا نمی‌شناسد.

عباسی با اشاره به رونمایی از ۳۶۰ طرح خلاقانه آبگینه تصریح کرد: طراحی و ارائه روزانه این طرح‌ها، بیانگر ظرفیت فکری، هنری و خلاقانه منطقه است.

فرماندار ویژه ورامین ادامه داد: تولیدکنندگان علاوه بر ارائه طرح‌های نو در حوزه صادرات نیز فعال هستند و این امر می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال پایدار کمک کند.

وی با اشاره به بازدید مسئولان ملی و استانی از کارگاه‌های آبگینه در سال های اخیر و هفته‌های گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از منابع، حمایت از تولید و توسعه بازارهای هدف تأکید کرد.

فرماندار ویژه ورامین در ادامه با اشاره به محدودیت‌های پیش‌رو در حوزه انرژی گفت: با توجه به شرایط موجود باید با تدبیر و اولویت‌بندی، ضمن حفظ مصارف خانگی از توقف کوره‌های صنعتی و بروز آسیب به مشاغل وابسته جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در دستور کار قرار گیرد.

عباسی با تأکید بر لزوم ایجاد نمایشگاه دائمی و مجتمع صنفی برای عرضه محصولات آبگینه تصریح کرد: در سال گذشته طرح ایجاد شهرک یا مجتمع صنفی مطرح شد اما استقبال مورد انتظار صورت نگرفت با این حال، پیگیری برای ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و مکان‌های مناسب عرضه محصولات ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت نصب المان‌های شهری و روستایی متناسب با عنوان شهر ملی شیشه و آبگینه تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر انجمن تخصصی این حوزه شد.

فرماندار ویژه ورامین در پایان با قدردانی از هنرمندانی که بدون اتکا به حمایت‌های دولتی در این عرصه فعالیت می‌کنند، گفت: هنرمندان آبگینه مایه افتخار منطقه هستند و ارزش تلاش آنان مورد قدردانی است و امیدواریم با همکاری همه‌جانبه، شاهد توسعه هرچه بیشتر این هنر و صنعت در ورامین و منطقه باشیم.

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