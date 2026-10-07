به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدحسین واحدیان روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه جاری گفت: با توجه به توسعه شهرها، احیای هویت‌های شهری در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

شهردار شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه شهرکرد در حوزه‌های مختلف افزود: یکی از هویت‌بخشی‌های این شهر در سال‌های گذشته هنرصنعت نمد است که پی‌گیری‌های ثبت شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد در سال ۱۳۹۷ از سوی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فعالان این هنرصنعت انجام شد. سپس در سال ۱۴۰۱ با ابلاغ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهردار شهرکرد به‌عنوان دبیر شهر ملی نمد انتخاب و معرفی شد.

واحدیان یادآور شد: در همین راستا مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی متولی برای تثبیت شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد و حرکت به‌منظور جهانی شدن شهر اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

دبیر شهرکرد شهر ملی نمد اضافه کرد: به‌همین منظور سال گذشته نخستین جشنواره شهرکرد شهر ملی نمد برگزار شد و برگزاری دومین جشنواره آن در مهرماه جاری در دستور کار قرار گرفت.

او گفت: هم‌اکنون ۱۳ تا ۱۵ استان در ایران مشغول به فعالیت در حوزه نمدمالی هستند و هنرمندان فعالی در این زمینه دارند.

واحدیان جهانی شدن شهرکرد به‌عنوان شهر جهانی نمد را دارای نقش مستقیم و اثرگذار در در ارتقای گردشگری این شهر اعلام و تأکید کرد: توسعه هویت شهری و صنایع‌دستی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و بسیاری معابر شهرکرد به‌نام صنایع‌دستی نام‌گذاری شده‌اند که کوی نمدمالان از نمونه‌های این مهم است.

او با اشاره به تعریف مسیر فرهنگ و هنر در شهرکرد افزود: فعالان این مسیر به بسته‌های حمایتی نیاز داشتند که در همین راستا با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد عوارض سالانه آن‌ها رایگان شد و تسهیلاتی به آنان ارائه می‌شود.

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