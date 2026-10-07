به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ماشاءالله ایزدی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه گفت: نمد به‌عنوان یکی از هنرهای بومی و ریشه‌دار شهرکرد، ظرفیت آن را دارد که از یک میراث‌فرهنگی فراتر رود و با توسعه بازار، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های جدید، به بخشی از چرخه تولید و اشتغال شهر تبدیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌های شهرکرد و چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی، دامپروری و صنعت افزود: شهرکرد و استان علاوه‌بر برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی از نیروی انسانی توانمند، دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و پژوهشگران مستعدی برخوردار است که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه و معرفی شهرکرد و استان در سطح ملی و بین‌المللی باشند.

ایزدی تصریح کرد: تصمیم‌های امروز مدیران، آینده شهرکرد و چهارمحال و بختیاری را رقم می‌زند و باید از ظرفیت‌های موجود با برنامه‌ریزی و نگاه توسعه‌محور استفاده کرد.

او با اشاره به شکل‌گیری ایده برگزاری جشنواره ملی نمد شهرکرد یادآور شد: موضوع نمد پیش از این نیز مطرح بود اما اقدام عملیاتی و منسجمی برای معرفی و توسعه این ظرفیت انجام نشده بود؛ به همین علت این موضوع در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد به‌طور جدی دنبال و پس از برگزاری جلسه‌های کارشناسی فراوان، زمینه برگزاری این جشنواره در سطح ملی فراهم شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد اضافه کرد: هدف از این اقدام، تنها معرفی یک هنر سنتی نیست، بلکه می‌توان از ظرفیت نمد برای معرفی شهرکرد، توسعه صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی استفاده کرد.

او با اشاره به قابلیت توسعه نمد در حوزه‌های مختلف کاربردی، تزئینی و صنعتی گفت: وجود هنرمندان و صنعتگران باتجربه و همچنین دسترسی به مواد اولیه، ظرفیت مناسبی برای توسعه این حوزه ایجاد کرده است و باید این توانمندی به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شود.

ایزدی تأکید کرد: جشنواره ملی نمد شهرکرد نباید به چند برنامه، ارائه مقاله و تجلیل از فعالان محدود شود و پس از پایان مراسم فعالیت‌ها متوقف شود؛ بلکه باید سهم مردم شهر و استان از این ظرفیت در قالب اشتغال، تولید، توسعه بازار و رونق اقتصادی محقق شود.

او افزود: کارگروه‌های تخصصی در این زمینه فعال است و جلسه‌های کارشناسی برای ارتقای کیفیت برگزاری جشنواره ملی نمد شهرکرد و تعیین خروجی‌های آن ادامه خواهد داشت تا تجربه سال گذشته با برنامه‌ریزی بهتر دنبال شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: باید ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرکرد از حاشیه خارج و با برنامه‌ریزی مناسب به جامعه معرفی شود تا زمینه حضور بیشتر هنرمندان و فعالان این حوزه و تبدیل توانمندی‌های بومی به فرصت‌های اقتصادی فراهم شود.

ایزدی یادآور شد: یکی از اقدامات مهم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد پایه‌گذاری این حرکت و تبدیل موضوع نمد به یک جریان فرهنگی و اقتصادی بوده و هدف ما این است که این مسیر در مجموعه مدیریت شهری نهادینه شود و جشنواره ملی نمد شهرکرد در سال‌های آینده استمرار داشته باشد.

انتهای پیام/