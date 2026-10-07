به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش رحیم مشائی چهارشنبه ۱۵ مهر۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری ایران در تهران، اظهار کرد: شهرستان تنکابن با اختصاص فضای ۵۰ مترمربع، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و تولیدی روستاهای این شهرستان را در این رویداد معرفی خواهد کرد.

او افزود: در این فضای نمایشگاهی، محصولات و هنرهای بومی تنکابن از جمله صنایع چوب، سفال، نمد، کچه، عروسک‌های اصیل مازندران و بافت چادرشب به نمایش گذاشته می‌شود.

مشائی ادامه داد: همچنین انواع عرقیجات، شیرینی‌های محلی، گردو و فندق، محصولات کشاورزی و گل و گیاه از دیگر ظرفیت‌هایی است که در غرفه اختصاصی شهرستان تنکابن به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی تنکابن با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده مناطق روستایی است، گفت: حضور تنکابن در این نمایشگاه می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی تولیدات بومی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی و توسعه بازار محصولات روستایی و صنایع‌دستی این شهرستان فراهم کند.

نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری ایران از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن‌های ۱۰ و ۱۱ نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و غرفه استان مازندران نیز در این رویداد برپا خواهد بود.

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