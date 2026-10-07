۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

هم‌زمان با هفته بزرگداشت نیروی انتظامی، رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های استان گیلان با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان‌ها با اهدای لوح سپاس به فرماندهان خدوم نیروی انتظامی، از آن‌ها تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در آیین گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی که با هدف تکریم، تعامل وثیق و هم‌افزایی راهبردی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، برگزار شد، بر نقش بنیادین حافظان امنیت در پشتیبانی از یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تأکید شد.

در متن این لوح‌های تقدیر، بر اهمیت استمرار همکاری‌های دوجانبه در راستای حراست از مواریث ملموس و ناملموس، بناهای تاریخی و پهنه‌های باستانی استان تأکید شده است.

این رویداد، تجلی تعهد مشترک دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی برای پاسداری از ریشه‌های تاریخی و میراث کهن گیلان‌زمین بوده، تعاملی که فراتر از تأمین نظم عمومی، به رسالت خطیر صیانت از میراث ماندگار این سرزمین، معنایی دوچندان بخشیده است.

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

تجلیل متولیان میراث‌فرهنگی گیلان از حافظان امنیت پایدار/ پاسداری از هویت تاریخی گیلان در سایه اقتدار

            

انتهای پیام/

کد خبر 1405071501758
میلاد داوودی
دبیر مرضیه امیری

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