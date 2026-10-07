به گزارش خبرنگار میراث آریا، در آیین گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی که با هدف تکریم، تعامل وثیق و هم‌افزایی راهبردی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، برگزار شد، بر نقش بنیادین حافظان امنیت در پشتیبانی از یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تأکید شد.

در متن این لوح‌های تقدیر، بر اهمیت استمرار همکاری‌های دوجانبه در راستای حراست از مواریث ملموس و ناملموس، بناهای تاریخی و پهنه‌های باستانی استان تأکید شده است.

این رویداد، تجلی تعهد مشترک دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی برای پاسداری از ریشه‌های تاریخی و میراث کهن گیلان‌زمین بوده، تعاملی که فراتر از تأمین نظم عمومی، به رسالت خطیر صیانت از میراث ماندگار این سرزمین، معنایی دوچندان بخشیده است.

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