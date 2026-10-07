به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فائزه علی‌اکبرزاده امروز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در تشریح این دستاورد گفت: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، برنامه‌ای جامع برای ارتقای سطح کیفی مدیریت در سازمان تدوین شد که طی آن، ۵۰ نفر از مدیران در سطوح پایه و میانی وارد فرآیند ارزیابی شایستگی محور شدند. خروجی این برنامه‌ها نشان داد که تمامی مدیران معرفی‌شده توانسته‌اند با کسب امتیازات کافی، شایستگی‌های لازم برای مدیریت حرفه‌ای را به اثبات برسانند.

مسئول آموزش معاونت پشتیبانی با اشاره به رویکرد کانون ارزیابی و توسعه، تصریح کرد: هدف ما در میراث فرهنگی فارس، توسعه سرمایه‌های انسانی است. در این مدل، ما به جای نگاه سنتی، به عملکرد برترین افراد در هر شغل نگاه می‌کنیم و بر اساس آن، چارچوبی را تعریف می‌کنیم که هم در استخدام‌های جدید و هم در ارتقای کارکنان فعلی به کار گرفته شود.

علی اکبر افزود: این اقدامات در راستای بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف نهادینه‌سازی شایسته‌پروری انجام شده است. ما با بهره‌گیری از صاحب‌نظران و ارزیابان تخصصی، محیطی را فراهم آورده‌ایم که در آن ارتقای شغلی، مستقیماً با توسعه شایستگی‌های ضروری و عملکرد کارکنان گره بخورد.

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