۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶

نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در میراث‌فرهنگی فارس/ ارزیابی و تایید صلاحیت ۵۰ مدیر حرفه‌ای

نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در میراث‌فرهنگی فارس/ ارزیابی و تایید صلاحیت ۵۰ مدیر حرفه‌ای

مسئول آموزش معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، از موفقیت ۵۰ نفر از مدیران سطوح پایه و میانی این سازمان در دوره‌های آموزشی شایستگی و ارزیابی مدیران حرفه‌ای خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فائزه علی‌اکبرزاده امروز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در تشریح این دستاورد گفت: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، برنامه‌ای جامع برای ارتقای سطح کیفی مدیریت در سازمان تدوین شد که طی آن، ۵۰ نفر از مدیران در سطوح پایه و میانی وارد فرآیند ارزیابی شایستگی محور شدند. خروجی این برنامه‌ها نشان داد که تمامی مدیران معرفی‌شده توانسته‌اند با کسب امتیازات کافی، شایستگی‌های لازم برای مدیریت حرفه‌ای را به اثبات برسانند.

مسئول آموزش معاونت پشتیبانی با اشاره به رویکرد کانون ارزیابی و توسعه، تصریح کرد: هدف ما در میراث فرهنگی فارس، توسعه سرمایه‌های انسانی است. در این مدل، ما به جای نگاه سنتی، به عملکرد برترین افراد در هر شغل نگاه می‌کنیم و بر اساس آن، چارچوبی را تعریف می‌کنیم که هم در استخدام‌های جدید و هم در ارتقای کارکنان فعلی به کار گرفته شود.

علی اکبر افزود: این اقدامات در راستای بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف نهادینه‌سازی شایسته‌پروری انجام شده است. ما با بهره‌گیری از صاحب‌نظران و ارزیابان تخصصی، محیطی را فراهم آورده‌ایم که در آن ارتقای شغلی، مستقیماً با توسعه شایستگی‌های ضروری و عملکرد کارکنان گره بخورد.

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کد خبر 1405071501759
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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