به‌گزارش میراث‌آریا، صادق ضیاییان افزود: امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه در برخی مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه گفت: پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ مهرماه در برخی نقاط غرب استان‌های ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می‌دهد. شنبه ۱۸ مهرماه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و کرمان و یکشنبه ۱۹ مهرماه در برخی مناطق شمال شرق، جنوب شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارش دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: طی چهارشنبه ۱۵ و پنجشنبه ۱۶ مهرماه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شرقی و از جمعه ۱۷ تا یکشنبه ۱۹ مهرماه در نوار شرقی کشور در بعضی از ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا پنجشنبه ۱۶ مهرماه کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال بارش خفیف باران با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی جمعه ۱۷ مهرماه کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا پنجشنبه ۱۶ و پس فردا جمعه ۱۷ مهرماه اهواز با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل و شهرکرد با دمای ۹ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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