به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی چهارشنبه ۱۵ مهر گفت: در راستای تعیین تکلیف وضعیت اسناد مالکیتی محوطه مادی نوشیجان و با هماهنگی انجام‌شده، فرآیند قانونی تغییر بهره‌بردار و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، برای اراضی ملی به مساحت حدود ۲۳ هکتار در حال پیگیری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر اضافه کرد: بر این اساس، بهره‌برداری این ۲۳ هکتار از طریق مراجع قانونی با طی فرآیند لازم به میراث‌فرهنگی واگذار خواهد شد.

او ادامه داد: این اراضی در محدوده اراضی ملی قرار گرفته و از نظر پوشش گیاهی دارای وضعیت خاصی است، به‌گونه‌ای که تنها گونه‌های گیاهی ویژه‌ای در آن سبز می‌شود.

جلیلی افزود: در این راستا، اقدامات لازم برای پیاده‌سازی ۱۳ نقطه در محدوده این ۲۳ هکتار انجام شده و مختصات و کاداستر و UTM این ۱۳ نقطه مشخص شده است، این عملیات با حضور کارشناسان و با استفاده از گیرنده مولتی‌فرکانس انجام و تثبیت شد تا اطلاعات آن به منظور برداشت و ثبت در سامانه شمیم مورد استفاده قرار گیرد.

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