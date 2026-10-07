علیرضا قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: امروز سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مسیرهای توسعه اقتصادی استان همدان است؛ صنعتی که اگر ظرفیت‌های آن به‌درستی شناسایی و با برنامه‌ریزی، تسهیل‌گری و حضور موثر بخش خصوصی فعال شود، می‌تواند به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود.

همدان سرزمینی برخوردار از تاریخ، تمدن، فرهنگ و طبیعت است، اما صرف برخورداری از جاذبه‌های گردشگری برای توسعه کافی نیست. آنچه یک ظرفیت گردشگری را به ثروت، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل می‌کند، سرمایه‌گذاری هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران است.

امروز نیاز است نگاه خود را از معرفی جاذبه‌های گردشگری به سمت خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری تغییر دهیم، سرمایه‌گذار باید با یک فرصت روشن، شفاف و قابل ارزیابی مواجه باشد، فرصتی که زمین، مجوزها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، مدل اقتصادی و چشم‌انداز آن تا حد امکان مشخص شده باشد.

این همان نقطه‌ای است که معاونت سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند؛ یعنی از یک واحد صرفا اداری و مجوزمحور، به یک مجموعه تسهیل‌گر، فرصت‌ساز و هدایت‌کننده سرمایه تبدیل شود.

گردشگری صنعتی است که اثر آن به یک پروژه محدود نمی‌شود. ایجاد یک هتل، مجتمع گردشگری، مجموعه تفریحی، اقامتگاه، بازارچه صنایع‌دستی یا مرکز پذیرایی، علاوه بر اشتغال مستقیم، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی پیرامون خود را نیز فعال می‌کند و موجب رونق حمل‌ونقل، صنایع‌دستی، کشاورزی، تولیدات محلی، خدمات و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌شود.

به همین دلیل، گردشگری صنعتی چتری و پیشران است که می‌تواند سرمایه را وارد استان کرده و آن را در بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، قابلیت آن برای توسعه متوازن استان است. شهرستان‌های همدان هر کدام ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند با تعریف پروژه‌های مناسب، به مقصدهای جدید گردشگری و کانون‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.

مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری نیز از این منظر فرصت‌های بسیار ارزشمندی هستند. اگر برای این مناطق بسته‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تهیه کنیم، زیرساخت‌ها را تقویت کنیم و مسیر ورود سرمایه‌گذار را کوتاه و شفاف کنیم، می‌توانیم بخش قابل توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت کنیم.

سرمایه‌گذار نباید در مسیر سرمایه‌گذاری سرگردان باشد. وظیفه ما این است که مسیر را برای او روشن کنیم، موانع را کاهش دهیم، هماهنگی بین دستگاه‌ها را افزایش دهیم و فرصت‌هایی را ارائه کنیم که از نظر حقوقی، اجرایی و اقتصادی تا حد امکان آماده ورود به مرحله اجرا باشند.

امروز رقابت استان‌ها تنها برای جذب گردشگر نیست؛ رقابت اصلی برای جذب سرمایه‌گذار است. استانی موفق‌تر خواهد بود که بتواند ظرفیت‌های خود را سریع‌تر به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کند و برای سرمایه‌گذار، محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی فراهم آورد.

همدان این ظرفیت را دارد که به یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری گردشگری کشور تبدیل شود؛ اما برای رسیدن به این جایگاه، باید از پروژه‌های پراکنده عبور کرده و به سمت ایجاد یک سبد متنوع و هدفمند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری حرکت کنیم.

هتل، مجتمع گردشگری، گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی، گردشگری کشاورزی، مراکز تفریحی، گردشگری سلامت، مجموعه‌های پذیرایی، بازارچه‌های صنایع‌دستی و پروژه‌های نوآورانه، همگی می‌توانند بخشی از این سبد سرمایه‌گذاری باشند.

هر سرمایه‌گذاری که امروز در گردشگری همدان انجام می‌شود، فقط ساخت یک پروژه نیست؛ بلکه ساخت یک فرصت برای اشتغال، رونق اقتصادی، ماندگاری گردشگر و توسعه منطقه است.

بنابراین، اگر بخواهیم گردشگری را به موتور محرک توسعه استان تبدیل کنیم، باید سه موضوع خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه بخش خصوصی را هم‌زمان دنبال کنیم.

آینده گردشگری همدان در گرو این است که ظرفیت‌های ارزشمند استان را از روی نقشه و کاغذ خارج کرده و آنها را به پروژه‌های واقعی، فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل کنیم.

همدان ظرفیت دارد، سرمایه‌گذار وجود دارد، فرصت نیز وجود دارد اما آنچه اهمیت دارد ایجاد پیوند موثر میان این سه است و اگر این پیوند به‌درستی شکل بگیرد، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک توسعه اقتصادی، اشتغال و آبادانی تبدیل شود.

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