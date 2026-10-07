۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹

امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان

امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان به صورت اینترنتی از طریق برنامه کاربردی "پلیس من "در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.

به‌گزارش میراث‌آریا، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح بیشتر اظهار کرد: به مناسبت هفته انتظامی و در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی «پلیس من» برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.  

او گفت: متقاضیان می‌بایست از برنامه کاربردی «پلیس من» بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تأیید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تأیید نهایی درخواست خود از طریق برنامه مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.  

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد: در این فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.  

بر اساس اعلام پلیس، علیدوست خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده آنان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir ویا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071501765
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha