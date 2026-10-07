امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان

به‌گزارش میراث‌آریا، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح بیشتر اظهار کرد: به مناسبت هفته انتظامی و در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی «پلیس من» برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.

او گفت: متقاضیان می‌بایست از برنامه کاربردی «پلیس من» بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تأیید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تأیید نهایی درخواست خود از طریق برنامه مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد: در این فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.

بر اساس اعلام پلیس، علیدوست خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده آنان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir ویا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

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