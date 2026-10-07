به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید دارابی امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: صبح امروز نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته فرهنگی شهرستان کمیجان در قالب طرح «ایران جان» به ریاست امید مددی، فرماندار شهرستان کمیجان و با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کمیجان افزود: در این نشست، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، تاریخی و گردشگری شهرستان کمیجان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره نحوه برگزاری برنامه‌ها، چگونگی مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی و هنری، معرفی ظرفیت‌های شهرستان و هماهنگی برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های هفته فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

او با اشاره به اهمیت هفته فرهنگی در معرفی داشته‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان، ادامه داد: طرح «ایران جان» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان کمیجان و تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی منطقه است و می‌توان از این ظرفیت برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری و همچنین توانمندی‌های هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان بهره گرفت.

همچنین نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ظرفیت‌های مجموعه‌های خود پرداختند و مقرر شد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هماهنگی و پیگیری دستگاه‌های مسئول و با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان اجرایی شود.

انتهای پیام/