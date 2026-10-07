به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ از حضور نمایندگان استان در گردهمایی تخصصی تولید محتوای بین‌المللی گردشگری خبر داد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تولید محتوای هدفمند و حرفه‌ای در معرفی ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: حضور نمایندگان استان مرکزی در این گردهمایی، فرصت مناسبی برای آشنایی با رویکردها و شیوه‌های نوین تولید محتوای گردشگری در سطح بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و دیجیتال برای معرفی جاذبه‌های استان است.

او افزود: استان مرکزی با برخورداری از مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، روستایی، صنایع‌دستی و گردشگری، از قابلیت‌های ارزشمندی برای حضور در بازارهای گردشگری داخلی و خارجی برخوردار است و معرفی شایسته این ظرفیت‌ها نیازمند محتوایی خلاقانه، استاندارد، چندرسانه‌ای و متناسب با مخاطبان بین‌المللی است.

مرزبان تصریح کرد: در این گردهمایی، موضوعاتی از جمله اصول تولید محتوای اثرگذار، روایتگری مقصد، معرفی جاذبه‌های گردشگری در بسترهای دیجیتال و ضرورت توجه به ویژگی‌ها و علایق بازارهای هدف مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ادامه داد: استفاده از ظرفیت فعالان گردشگری، راهنمایان، تولیدکنندگان محتوا و مجموعه‌های تخصصی در کنار بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان منسجم برای معرفی استان مرکزی و تقویت برند گردشگری استان در فضای بین‌المللی کمک کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در راستای سیاست‌های توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان، از برنامه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه تولید محتوا حمایت می‌کند و تلاش خواهد شد دستاوردهای این رویداد در مسیر معرفی هرچه بهتر جاذبه‌ها، مقاصد و ظرفیت‌های گردشگری استان به کار گرفته شود.

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