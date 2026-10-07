به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هم‌اندیشی شورای تشکل‌های صنایع‌دستی استان، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، با رویکرد ارتقای کیفی حکمرانی در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیرکل، سرپرست معاونت صنایع‌دستی و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان حوزه صنایع‌دستی همراه بود، بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی مدیریت صنفی به رویکردهای حرفه‌ای و تخصصی تأکید شد.

در ابتدای این نشست، یوسف سلمان‌خواه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر صنایع‌دستی گیلان در بازارهای ملی و بین‌المللی، تشکیل تشکل‌های تخصصی را گامی حیاتی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی هنرمندان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان تصریح کرد: توسعه صنایع‌دستی تنها در سایه انسجام صنفی و بهره‌گیری از خرد جمعی محقق می‌شود. تشکیل این تشکل حرفه‌ای، بستری مناسب برای پیگیری مطالبات تخصصی، تسهیل فرایندهای تولید تا عرضه و در نهایت، هم‌افزایی میان هنرمندان و سیاست‌گذاران است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: هدف ما از تشکیل این تشکل، نه صرفاً گرد هم آمدن، بلکه تدوین برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های آموزش، استانداردسازی، برندسازی و ورود به بازارهای جهانی است تا صنایع‌دستی استان از جایگاه یک هنر صرف به یک صنعت خلاق و اشتغال‌آفرین ارتقا یابد.

در بخش پایانی این نشست، پس از بررسی صلاحیت‌ها و تبادل نظر پیرامون محورهای فعالیت، انتخابات هیئت‌مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با حضور نمایندگان هنرمندان و صنعت‌گران استان برگزار شد. اعضای منتخب با تاکید بر پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای، تعهد کردند تا فرایند ثبت قانونی و تدوین اساسنامه این تشکل را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و زیرساخت‌های لازم برای مشارکت حداکثری هنرمندان استان را فراهم کند.

انتهای پیام/