به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران و همچنین آیین‌نامه مشارکت در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران، هفت عنصر از میراث ناملموس استان سمنان در فهرست ملی میراث فرهنگی به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این عناصر شامل دانش و مهارت تهیه گرد غوره در شهر رویان به شماره ۳۳۸۳، مهارت تهیه آب‌شله در شهر رویان به شماره ۳۳۸۴، مهارت تهیه و پخت حلوا شیره در شهر رویان به شماره ۳۳۸۵ و مهارت تهیه و پخت کل‌کوت در شهر رویان به شماره ۳۳۸۶ است.

او تشریح کرد: مهارت تهیه و پخت دلمه دستی در شهر شاهرود به شماره ۳۳۸۷، مهارت تهیه قیسی به روش آفتابی در منطقه بسطام به شماره ۳۳۸۸ و مهارت طراحی گلدوزی در روستای قلعه‌بالا به شماره ۳۳۸۹ نیز دیگر عناصر ثبت‌شده استان سمنان در این مرحله هستند.

تاجیک تصریح کرد: پرونده‌های این عناصر با هدف ثبت و صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، در دفتر ثبت و حریم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تهیه و تدوین و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، در جلسات کمیته‌های ثبت ملی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تشریح کرد: پس از تأیید و تصویب اعضای شورای عالی ثبت، این عناصر واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شناخته شده و در فهرست میراث فرهنگی ملی کشور به ثبت رسیدند.

او با تأکید بر ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس خاطرنشان کرد: ثبت ملی این عناصر، گامی در مسیر شناسایی، مستندسازی و پاسداری از دانش‌ها، مهارت‌ها و شیوه‌های سنتی و بومی است و هرگونه اقدام مؤثر برای حفاظت، پاسداری و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده مورد تأکید است.

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