به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدصادق رضویان روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: هم‌زمان با گرامیداشت هفته گردشگری، مرکز اطلاع‌رسانی و گردشگری روستای تاریخی و هدف گردشگری قلعه‌بالا با حضور دهیار، اعضای شورای اسلامی، جمعی از معتمدان، کنشگران محلی و اهالی فرهنگ‌دوست روستا افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این مرکز با هدف ساماندهی خدمات گردشگری، ارتقای سطح میزبانی، تسهیل دسترسی مسافران به اطلاعات و هدایت هدفمند گردشگران راه‌اندازی شده و برای نخستین بار در سطح روستاهای استان سمنان به وب‌کیوسک هوشمند اطلاع‌رسانی گردشگری مجهز شده است.

او تصریح کرد: گردشگران با مراجعه به این مرکز و استفاده از سامانه کیوسک هوشمند می‌توانند به مجموعه‌ای از اطلاعات جامع و چندرسانه‌ای درباره ظرفیت‌های قلعه‌بالا، از جمله جاذبه‌های طبیعی، بناهای تاریخی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مراکز اقامتی دسترسی پیدا کنند.

رضویان تصریح کرد: معرفی محصولات کشاورزی و بومی، سوغات محلی، صنایع‌دستی، جلوه‌های مردم‌شناسی، غذاهای سنتی، آیین‌ها، بازی‌های بومی و محلی و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستا نیز در این بستر پیش‌بینی شده است تا گردشگر بتواند پیش از انتخاب و بازدید از جاذبه‌ها، تصویری جامع از ظرفیت‌های قلعه‌بالا در اختیار داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های دیجیتال در مدیریت مقصدهای گردشگری اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز، گامی در مسیر توسعه گردشگری هوشمند و پایدار در روستاهای استان سمنان است و می‌تواند دسترسی گردشگران به خدمات و ظرفیت‌های محلی را تسهیل و تجربه سفر آنان را ارتقا دهد.

او خاطرنشان کرد: قلعه‌بالا با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و بوم‌گردی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از نمونه‌های پیشرو گردشگری روستایی و هوشمند در استان را دارد و راه‌اندازی این مرکز می‌تواند الگویی برای بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال در معرفی و مدیریت گردشگری سایر روستاهای هدف گردشگری استان باشد.

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