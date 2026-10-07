به گزارش میراث آریا؛ این آزمایشگاه در ارزیابی سال ۱۴۰۳ در جایگاه ۸۰ کشور قرار داشت و با ثبت ۱۱ پله صعود، بار دیگر روند رو به رشد عملکرد خود را در شبکه آزمایشگاهی کشور به نمایش گذاشت.

اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که تعداد مراکز حاضر در ارزیابی امسال به بیش از ۸۰۰ مرکز افزایش یافته است؛ در حالی که در ارزیابی سال گذشته ۵۵۳ آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. افزایش قابل توجه تعداد مراکز و گسترده‌تر شدن دامنه رقابت، شرایط ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها را نسبت به سال گذشته رقابتی‌تر کرده است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آزمایشگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، برخورداری از نیروی انسانی متخصص با دانش‌های میان‌رشته‌ای است.

کارشناسان این مجموعه با بهره‌مندی از دانش و تجربه در حوزه‌هایی همچون شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، حفاظت و مرمت، باستان‌شناسی و تاریخ، امکان انجام مطالعات و تحلیل‌های تخصصی بر روی طیف متنوعی از مواد و آثار تاریخی و فرهنگی را فراهم کرده‌اند.

ماهیت میان‌رشته‌ای این تخصص‌ها، از ویژگی‌های شاخص آزمایشگاه پژوهشگاه به شمار می‌رود و این مجموعه را قادر ساخته است تا در کنار ارائه خدمات آزمایشگاهی، در پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده پژوهشی مرتبط با شناسایی مواد، بررسی ساختار آثار، مطالعه فرایندهای ساخت و شناخت عوامل آسیب‌رسان به آثار تاریخی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا کند.

برخورداری هم‌زمان از آزمایشگاه‌های تخصصی و کارشناسان مجرب، ظرفیت ارزشمندی برای پژوهشگاه ایجاد کرده است تا با توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی تجهیزات، نقش خود را در ارائه خدمات تخصصی و انجام مطالعات آزمایشگاهی مورد نیاز حوزه میراث فرهنگی در سطح ملی بیش از پیش تقویت کند.

در کنار این ظرفیت علمی، همکاری مستمر کارشناسان و ثبت و مستندسازی به‌موقع فعالیت‌ها و خدمات آزمایشگاه در تعامل با شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی نیز در انعکاس مناسب عملکرد این مجموعه مؤثر بوده است. پیگیری و ثبت منظم اطلاعات توسط رابط شبکه آزمایشگاهی پژوهشگاه و همکاری کارشناسان در ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز، به ثبت دقیق‌تر فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آزمایشگاه در فرآیند ارزیابی کمک کرده است.

کسب این جایگاه در شرایطی صورت گرفته است که آزمایشگاه پژوهشگاه طی سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. محدودیت در تأمین برخی مواد و تجهیزات مورد نیاز و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، از جمله عواملی بوده‌اند که استمرار و توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده‌اند.

با وجود این شرایط، تلاش و همراهی کارشناسان آزمایشگاه موجب شد روند ارائه خدمات و فعالیت‌های تخصصی تا حد امکان تداوم یابد و عملکرد مجموعه در ارزیابی شبکه آزمایشگاهی کشور، نه‌تنها حفظ شود، بلکه با ارتقای ۱۱ پله‌ای جایگاه آزمایشگاه همراه باشد.

همچنین در جریان جنگ ۴۰ روزه که از اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد، ارائه بخشی از خدمات دستگاهی آزمایشگاه به دلیل ملاحظات ایمنی و امنیتی متوقف شد. این وقفه اجباری، به‌طور طبیعی بر روند فعالیت‌های پژوهشی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در بخشی از دوره ارزیابی تأثیرگذار بود.

ارتقای رتبه آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ارزیابی دوازدهم شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور، در کنار ثبت یک موفقیت کمی، بیانگر ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی و توان تخصصی موجود در این مجموعه است.

تداوم این روند و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کارشناسان، در کنار نوسازی و توسعه تجهیزات تخصصی، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و گسترش همکاری‌های علمی، می‌تواند زمینه را برای ارتقای بیشتر جایگاه آزمایشگاه پژوهشگاه و ایفای نقش پررنگ‌تر آن در پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و تخصصی حوزه میراث فرهنگی کشور فراهم کند.

نتایج اولیه رتبه‌ بندی مراکز آزمایشگاهی براساس عملکرد سال ۱۴۰۴ شبکه آزمایشگاهی کشور از اینجا قابل مشاهده است.

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