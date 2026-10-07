رگبار و رعد و برق در ۲۰ استان/ افزایش ارتفاع موج در جنوب کشور

به‌گزارش میراث‌آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پنج شنبه ۱۶ مهرماه در کردستان، زنجان، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان‌های البرز، تهران، قزوین و سمنان، ارتفاعات جنوبی کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب شرق فارس و شمال و شمال غرب خراسان رضوی و جمعه ۱۷ مهرماه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، همدان، زنجان، گیلان، مازندران، تهران، البرز، ارتفاعات قزوین، شمال مرکزی، گلستان، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات جنوبی کرمان، شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی شنبه ۱۸ مهرماه در اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال و غرب خراسان رضوی، سمنان، شمال و غرب اصفهان، ارتفاعات در استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان، ارتفاعات مرکز و جنوب کرمان، ارتفاعات شمال هرمزگان و جنوب شرق فارس و یکشنبه ۱۹ مهرماه در گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، جنوب و شرق کرمان، سیستان و بلوچستان و شمال و شرق هرمزگان دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند.

افزایش ارتفاع موج در جنوب کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد دیگری آورده است: از صبح پنج‌شنبه ۱۶ تا عصر جمعه ۱۷ مهرماه افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، در تنگه هرمز و غرب دریای عمان و شرق خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی، مسافربری و شناورهای سبک و اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی همچنین احتمال خسارت به تاسیسات دریایی اشاره کرد.

ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

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