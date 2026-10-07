۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان:

تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی گلستان شکل می‌گیرد/ حمایت از هنرمندان با مشارکت دستگاه‌ها و بخش خصوصی

تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی گلستان شکل می‌گیرد/ حمایت از هنرمندان با مشارکت دستگاه‌ها و بخش خصوصی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در نخستین جلسه کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان گفت: تشکیل یک تشکل حرفه‌ای فراگیر می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت بخش خصوصی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات و حمایت‌های گسترده‌تر به جامعه هنرمندان صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جلسه کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان گلستان روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و نمایندگان استانداری گلستان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، اتاق اصناف مرکز استان، اتاق تعاون استان، تشکل‌های مردم‌نهاد فعال حوزه صنایع‌دستی و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست اعضای کارگروه ضمن بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود درباره نحوه شکل‌گیری و فعالیت تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان، آمادگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های متبوع خود را برای همکاری در فرآیند تشکیل و تقویت این تشکل اعلام کردند.

باید منافع تشکل حرفه‌ای به جامعه هنرمندان بازگردد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این نشست با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های حرفه‌ای در بخش‌های مختلف گردشگری گفت: تجربه فعالیت این تشکل‌ها نشان داده است که واگذاری بخشی از امور قابل‌واگذاری به مجموعه‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند آموزش، نظارت، حمایت و پیگیری مطالبات فعالان، ظرفیت اجرایی دستگاه را افزایش دهد.

فریدون فعالی گفت: تشکیل یک تشکل حرفه‌ای فراگیر در حوزه صنایع‌دستی از سال‌ها قبل به‌عنوان یک نیاز جدی در سطح ملی مطرح بود تا بخشی از امور، مطالبات و مسائل مربوط به هنرمندان از طریق این ساختار پیگیری شود.

او یادآور شد: در آغاز فعالیت ما در استان، چنین ساختار حرفه‌ای وجود نداشت و به همین دلیل با همین رویکرد، اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان شکل گرفت؛ اتحادیه‌ای که در این مدت بخشی از نقش حمایتی و پیگیری امور هنرمندان را بر عهده داشته و همکاری مؤثری با اداره‌کل داشته است. اکنون با ابلاغ دستورالعمل جدید، باید این مسیر با تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان در ساختاری فراگیرتر و منسجم‌تر ادامه پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان این‌که حدود ۴۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در گلستان فعالیت دارند، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که تعداد بیشتری از هنرمندان در ساختارهای صنفی و حرفه‌ای مشارکت داشته باشند و منافع حاصل از فعالیت این مجموعه‌ها نیز در نهایت به جامعه هنرمندان و به‌ویژه افرادی که نیازمند حمایت بیشتری هستند، بازگردد.

او افزود: نگاه ما این است که بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار اداره‌کل قرار دارد، در چارچوب قانون در اختیار تشکل‌های توانمند قرار گیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند درآمد و ظرفیت اقتصادی ایجاد کنند و نتیجه آن مستقیماً به توسعه فعالیت هنرمندان و بازار صنایع‌دستی استان کمک کند.

فعالی خاطرنشان کرد: حضور دستگاه‌های مختلف در این ساختار یک فرصت مهم است تا همه مجموعه‌هایی که به‌نوعی با تولید، اشتغال، بازار، تعاونی‌ها، تجارت و فعالیت‌های صنفی صنایع‌دستی ارتباط دارند، در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هم‌افزایی ظرفیت‌ها از جامعه هنرمندان استان حمایت کنند. دولت به‌تنهایی قادر به انجام همه مأموریت‌ها نیست و هر اندازه بتوان از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای به‌درستی استفاده کرد، دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیز سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

او همچنین بر ضرورت تشکیل یک شورای راهبردی صنایع‌دستی استان تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که شورای راهبردی گردشگری در استان با حضور متخصصان، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران فعالیت می‌کند، در حوزه صنایع‌دستی نیز باید از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، هنرمندان، فعالان و صاحب‌نظران برای ایده‌پردازی و کمک به تصمیم‌سازی استفاده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: سیاست‌گذاری صنایع‌دستی نباید صرفاً محدود به چند دستگاه اجرایی باشد. ترکیب تجربه اجرایی مدیران با نگاه علمی دانشگاهیان و تجربه عملی هنرمندان و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به تصمیم‌های دقیق‌تر، مطالعات کاربردی‌تر و اجرای بهتر برنامه‌های این حوزه منجر شود.

کارگروه استانی، نخستین مرحله تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان نیز در این نشست گفت: براساس جزء یک بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعمل ابلاغی، تشکیل تشکل حرفه‌ای در حوزه صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته و نخستین مرحله این فرآیند، تشکیل کارگروه استانی با حضور نمایندگان دستگاه‌های تعیین‌شده است.

مریم حاجی‌ابراهیمی افزود: پس از تشکیل کارگروه استانی، فرآیند ایجاد تشکل شامل انتخاب نماینده و ناظر کارگروه، تشکیل شورای تشکل‌ها، تعیین اعضای هیئت مؤسس، ارائه تقاضانامه، صدور موافقت اولیه، عضوگیری، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات، تصویب اساسنامه، تعیین هیئت‌مدیره و در نهایت ثبت شخصیت حقوقی و دریافت شناسه ملی دنبال خواهد شد.

او با تأکید بر این‌که اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان از قبل تشکیل شده و موضوع جلسه حاضر تشکیل اتحادیه جدید نیست، بیان کرد: اکنون مطابق دستورالعمل ابلاغی، فرآیند تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان در حال پیگیری است و ظرفیت تشکل‌ها و مجموعه‌های موجود نیز در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

حاجی‌ابراهیمی با اشاره به ظرفیت تشکلی موجود در حوزه صنایع‌دستی گلستان گفت: در حال حاضر ۶۰ تعاونی فعال صنایع‌دستی با حدود ۶۲۸ عضو در استان فعالیت می‌کنند و اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان نیز که طی یک سال اخیر تشکیل شده، حدود ۷۰ عضو دارد.

او افزود: انجمن صنایع‌دستی و سوغات در اتاق بازرگانی با حدود ۵۰ عضو و انجمن هنرمندان صنایع‌دستی به‌عنوان یک تشکل مردم‌نهاد با حدود ۳۰۰ عضو نیز از دیگر مجموعه‌های فعال این حوزه هستند و باید ظرفیت این تشکل‌ها در فرآیند جدید مورد توجه قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان خاطرنشان کرد: در این جلسه علاوه بر مرور وظایف و آیین‌نامه اجرایی کارگروه استانی، فهرست مجموعه‌ها و گروه‌هایی که باید در شورای تشکل‌ها حضور داشته باشند بررسی شد تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط، مراحل بعدی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان براساس دستورالعمل طی شود.

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کد خبر 1405071501777
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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