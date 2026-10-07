به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جلسه کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان گلستان روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و نمایندگان استانداری گلستان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، اتاق اصناف مرکز استان، اتاق تعاون استان، تشکل‌های مردم‌نهاد فعال حوزه صنایع‌دستی و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست اعضای کارگروه ضمن بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود درباره نحوه شکل‌گیری و فعالیت تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان، آمادگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های متبوع خود را برای همکاری در فرآیند تشکیل و تقویت این تشکل اعلام کردند.

باید منافع تشکل حرفه‌ای به جامعه هنرمندان بازگردد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این نشست با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های حرفه‌ای در بخش‌های مختلف گردشگری گفت: تجربه فعالیت این تشکل‌ها نشان داده است که واگذاری بخشی از امور قابل‌واگذاری به مجموعه‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند آموزش، نظارت، حمایت و پیگیری مطالبات فعالان، ظرفیت اجرایی دستگاه را افزایش دهد.

فریدون فعالی گفت: تشکیل یک تشکل حرفه‌ای فراگیر در حوزه صنایع‌دستی از سال‌ها قبل به‌عنوان یک نیاز جدی در سطح ملی مطرح بود تا بخشی از امور، مطالبات و مسائل مربوط به هنرمندان از طریق این ساختار پیگیری شود.

او یادآور شد: در آغاز فعالیت ما در استان، چنین ساختار حرفه‌ای وجود نداشت و به همین دلیل با همین رویکرد، اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان شکل گرفت؛ اتحادیه‌ای که در این مدت بخشی از نقش حمایتی و پیگیری امور هنرمندان را بر عهده داشته و همکاری مؤثری با اداره‌کل داشته است. اکنون با ابلاغ دستورالعمل جدید، باید این مسیر با تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان در ساختاری فراگیرتر و منسجم‌تر ادامه پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با بیان این‌که حدود ۴۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در گلستان فعالیت دارند، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که تعداد بیشتری از هنرمندان در ساختارهای صنفی و حرفه‌ای مشارکت داشته باشند و منافع حاصل از فعالیت این مجموعه‌ها نیز در نهایت به جامعه هنرمندان و به‌ویژه افرادی که نیازمند حمایت بیشتری هستند، بازگردد.

او افزود: نگاه ما این است که بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار اداره‌کل قرار دارد، در چارچوب قانون در اختیار تشکل‌های توانمند قرار گیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند درآمد و ظرفیت اقتصادی ایجاد کنند و نتیجه آن مستقیماً به توسعه فعالیت هنرمندان و بازار صنایع‌دستی استان کمک کند.

فعالی خاطرنشان کرد: حضور دستگاه‌های مختلف در این ساختار یک فرصت مهم است تا همه مجموعه‌هایی که به‌نوعی با تولید، اشتغال، بازار، تعاونی‌ها، تجارت و فعالیت‌های صنفی صنایع‌دستی ارتباط دارند، در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هم‌افزایی ظرفیت‌ها از جامعه هنرمندان استان حمایت کنند. دولت به‌تنهایی قادر به انجام همه مأموریت‌ها نیست و هر اندازه بتوان از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای به‌درستی استفاده کرد، دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیز سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

او همچنین بر ضرورت تشکیل یک شورای راهبردی صنایع‌دستی استان تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که شورای راهبردی گردشگری در استان با حضور متخصصان، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران فعالیت می‌کند، در حوزه صنایع‌دستی نیز باید از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، هنرمندان، فعالان و صاحب‌نظران برای ایده‌پردازی و کمک به تصمیم‌سازی استفاده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: سیاست‌گذاری صنایع‌دستی نباید صرفاً محدود به چند دستگاه اجرایی باشد. ترکیب تجربه اجرایی مدیران با نگاه علمی دانشگاهیان و تجربه عملی هنرمندان و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به تصمیم‌های دقیق‌تر، مطالعات کاربردی‌تر و اجرای بهتر برنامه‌های این حوزه منجر شود.

کارگروه استانی، نخستین مرحله تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان نیز در این نشست گفت: براساس جزء یک بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعمل ابلاغی، تشکیل تشکل حرفه‌ای در حوزه صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته و نخستین مرحله این فرآیند، تشکیل کارگروه استانی با حضور نمایندگان دستگاه‌های تعیین‌شده است.

مریم حاجی‌ابراهیمی افزود: پس از تشکیل کارگروه استانی، فرآیند ایجاد تشکل شامل انتخاب نماینده و ناظر کارگروه، تشکیل شورای تشکل‌ها، تعیین اعضای هیئت مؤسس، ارائه تقاضانامه، صدور موافقت اولیه، عضوگیری، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات، تصویب اساسنامه، تعیین هیئت‌مدیره و در نهایت ثبت شخصیت حقوقی و دریافت شناسه ملی دنبال خواهد شد.

او با تأکید بر این‌که اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان از قبل تشکیل شده و موضوع جلسه حاضر تشکیل اتحادیه جدید نیست، بیان کرد: اکنون مطابق دستورالعمل ابلاغی، فرآیند تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان در حال پیگیری است و ظرفیت تشکل‌ها و مجموعه‌های موجود نیز در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

حاجی‌ابراهیمی با اشاره به ظرفیت تشکلی موجود در حوزه صنایع‌دستی گلستان گفت: در حال حاضر ۶۰ تعاونی فعال صنایع‌دستی با حدود ۶۲۸ عضو در استان فعالیت می‌کنند و اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان نیز که طی یک سال اخیر تشکیل شده، حدود ۷۰ عضو دارد.

او افزود: انجمن صنایع‌دستی و سوغات در اتاق بازرگانی با حدود ۵۰ عضو و انجمن هنرمندان صنایع‌دستی به‌عنوان یک تشکل مردم‌نهاد با حدود ۳۰۰ عضو نیز از دیگر مجموعه‌های فعال این حوزه هستند و باید ظرفیت این تشکل‌ها در فرآیند جدید مورد توجه قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان خاطرنشان کرد: در این جلسه علاوه بر مرور وظایف و آیین‌نامه اجرایی کارگروه استانی، فهرست مجموعه‌ها و گروه‌هایی که باید در شورای تشکل‌ها حضور داشته باشند بررسی شد تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط، مراحل بعدی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان براساس دستورالعمل طی شود.

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