به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری جشنواره ملی زرشک با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه جشنواره ملی زرشک افین اظهار کرد: رویدادهای گردشگری زمانی می‌توانند اثرگذاری و ماندگاری بیشتری داشته باشند که مردم محلی در متن و نه در حاشیه آن قرار داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: رویکرد ما این است که تمامی رویدادهای گردشگری استان با محوریت مردم، در فضایی شاد و مفرح و با مشارکت فعال جامعه محلی برگزار شود و این الگو در استان نهادینه شود.

او با اشاره به اهمیت جشنواره ملی زرشک افین گفت: حضور مقامات و مسئولان کشوری، ظرفیت معرفی ملی این رویداد و برنامه‌ریزی برای تداوم و برگزاری سالانه جشنواره، اهمیت آن را دوچندان کرده است و باید از این فرصت برای معرفی هرچه بیشتر افین و ظرفیت‌های شهرستان زیرکوه استفاده کنیم.

برآبادی ادامه داد: افین مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های کشاورزی، تاریخی و گردشگری را در خود جای داده است؛ از بزرگ‌ترین مزرعه زرشک بی‌دانه دنیا گرفته تا بافت تاریخی ارزشمند، مسجد جامع افین، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری این روستا باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بر ضرورت تولید محتوای حرفه‌ای و چندزبانه تأکید کرد و گفت: معرفی افین نباید محدود به زمان برگزاری جشنواره باشد، بلکه باید تولید و انتشار محتوا درباره ظرفیت‌های این روستا در فضای مجازی، رسانه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی به صورت مستمر دنبال شود.

او تصریح کرد: هدف ما این است که جشنواره زرشک به یک رویداد پایدار و اثرگذار در تقویم گردشگری استان تبدیل شود و از ظرفیت آن برای برندسازی افین و معرفی آن به عنوان یک مقصد گردشگری استفاده کنیم.

برآبادی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های جانبی متنوع در این جشنواره خبر داد و گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه، معرفی و عرضه غذاهای محلی، نمایش فرآوری محصولات زرشک و برپایی سیاه‌چادرهای عشایری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است که طی دو روز برگزار خواهد شد.

جشنواره ملی زرشک روستای گردشگری افین ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با فصل برداشت زرشک برگزار می‌شود و علاوه بر معرفی محصول راهبردی زرشک، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری روستای افین و شهرستان زیرکوه را به مخاطبان معرفی خواهد کرد.

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