به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر روستای چنشت در حوزه گردشگری اظهار کرد: این روستا به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و آداب و رسوم بومی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری و معرفی در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: در جریان این بازدید که با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی صورت گرفت، ظرفیت‌های گردشگری، زیرساخت‌های موجود و روند اقدامات انجام‌شده در روستای چنشت مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از ظرفیت‌های این روستا تأکید شد.

او گفت: حضور مسئولان ملی در چنشت فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های این روستا و طرح نیازها و مسائل موجود در حوزه زیرساخت‌های گردشگری است و امیدواریم با تداوم این پیگیری‌ها، زمینه برای توسعه پایدار گردشگری و تقویت جایگاه چنشت در عرصه ملی و بین‌المللی فراهم شود.

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