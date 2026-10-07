به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی اجرای طرح «دامغان‌گردی» با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از این طرح در دوره‌های گذشته اظهار کرد: با توجه به بازخوردهای مثبت سال‌های پیش، اجرای طرح دامغان‌گردی در سال تحصیلی جاری نیز با رویکردی منسجم‌تر و با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌ها دنبال خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان افزود: تداوم این طرح می‌تواند نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی داشته باشد و دانش‌آموزان را با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی شهر خود آشنا کند تا در آینده به عنوان حافظان میراث فرهنگی شهرستان ایفای نقش کنند.

او با تأکید بر استفاده از تجربیات دوره‌های گذشته تصریح کرد: در این نشست، ضمن بررسی عملکرد سال‌های قبل، نقاط قوت و چالش‌های احتمالی طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و برای تقویت هماهنگی‌های اجرایی در سال جاری برنامه‌ریزی شد.

اکبرپور تصریح کرد: با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان و کانون معراج آموزش و پرورش، تلاش می‌شود بازدیدهای دانش‌آموزی از اماکن تاریخی و فرهنگی، از یک گردش ساده فراتر رفته و به تجربه‌ای آموزشی، عمیق و جذاب برای دانش‌آموزان تبدیل شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: تاریخانه، پیرعلمدار، عمارت لطفی، مجموعه امامزادگان جعفر و محمد، بافت تاریخی شهر و دیگر گنجینه‌های فرهنگی دامغان، کلاس‌های درس واقعی برای دانش‌آموزان هستند و آشنایی نزدیک با این آثار می‌تواند به شکل‌گیری درک عمیق‌تر آنان از هویت تاریخی و فرهنگی شهر کمک کند.

او تأکید کرد: همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول در اجرای این طرح، زمینه‌ساز تداوم و ارتقای اثربخشی «دامغان‌گردی» خواهد بود و امیدواریم با استمرار این برنامه، نسل جوان ارتباط عمیق‌تری با ریشه‌های هویتی و میراث فرهنگی کهن‌شهر دامغان برقرار کند.

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