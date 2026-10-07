ورود فرمانداری فردوس به پرونده آسیب به درختان کهنسال باغستان/ بررسی موضوع در جلسه اضطراری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پی گزارش‌های مطرح‌شده درباره آسیب به ریشه تعدادی از درختان کهنسال باغستان فردوس، جلسه اضطراری بررسی این موضوع روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور فرماندار شهرستان فردوس، معاون فرماندار، بخشدار اسلامیه، رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی و منابع طبیعی، شهردار باغستان و جمعی از کارشناسان و مطلعان محلی برگزار شد.

در این نشست، مستندات و گزارش‌های موجود درباره نحوه وقوع این آسیب بررسی و شاهدان و مطلعان محلی نیز توضیحات خود را ارائه کردند.

مهدی استیری فرماندار فردوس در این جلسه با تأکید بر اهمیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و میراثی شهرستان اظهار کرد: صیانت از باغستان و درختان کهنسال آن یک مسئولیت عمومی است و موضوع آسیب واردشده با جدیت و از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.

فرماندار فردوس افزود: در این موضوع، بررسی دقیق ابعاد حادثه، میزان خسارت و عوامل مؤثر بر آن باید بر اساس مستندات و نظر کارشناسان انجام شود و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

او تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد سرمایه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان بدون بررسی و پیگیری رها شوند و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر نسبت به صیانت از باغستان و جلوگیری از تداوم آسیب‌ها اقدام کنند.

در ادامه جلسه مقرر شد موضوع از نظر حقوقی و قضایی با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بررسی و پیگیری شود.

همچنین با توجه به اهمیت حفظ درختان آسیب‌دیده، مقرر شد گروهی از کارشناسان متخصص حوزه درختان کهنسال و فضای سبز برای بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای علمی احیا و نجات درختان به شهرستان دعوت شوند.

بر اساس مصوبات جلسه، عملیات تخصصی تیمار و احیای ریشه درختان آسیب‌دیده نیز پس از بررسی کارشناسی و تحت نظارت متخصصان آغاز خواهد شد.

باغستان فردوس یکی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان فردوس است که درختان کهنسال آن بخشی از هویت و سیمای تاریخی این منطقه را شکل داده‌اند. پیگیری این موضوع و اجرای اقدامات تخصصی برای جلوگیری از تداوم آسیب، در راستای حفاظت از این میراث ارزشمند انجام می‌شود.

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