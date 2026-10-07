به گزارش میراث‌آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «نسیان» عنوان دومین فیلم سینمایی محمدرضا یکانی است؛ فیلمی با سوژه‌ای ملتهب که در فضایی جنایی ـ پلیسی روایت می‌شود. این فیلم هم‌اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و براساس برنامه‌ریزی‌ها اواخر آبان‌ماه در تهران مقابل دوربین خواهد رفت.

در خلاصه داستان «نسیان» آمده: حافظه، شاهد قابل اعتمادی نیست؛ هیچ‌کس نمی‌داند آن شب چه اتفاقی افتاده است، حتی کسی که آنجا بوده…

شیدا یوسفی یکی از بازیگران اصلی «نسیان» است که به تازگی به این پروژه پیوسته و به‌زودی دیگر بازیگران و عوامل فیلم نیز معرفی خواهند شد.

محمدرضا یکانی پیش از این فیلم سینمایی «ماه پنهان» را با مضمونی پلیسی ـ اجتماعی کارگردانی کرده است؛ اکران عمومی این فیلم اخیراً به پایان رسیده است.

دیگر عوامل پشت دوربین «نسیان» عبارت هستند از: تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا یکانی، نویسنده: آوا اکبری، مشاور فیلمنامه: پدرام افشار، جانشین تهیه‌کننده: عاطفه پازوکی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، عکاس: مهسا عباسی.

انتهای پیام/