رویداد گردشگری «تجربه حصیربافی» در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و گروه فادیا و با هدف آشنایی راهنمایان گردشگری با ظرفیت‌های صنایع‌دستی بومی برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: گردشگری خلاق و تجربه‌محور یکی از ابعاد مهم در رونق صنعت گردشگری است و ایجاد فرصت برای لمس و تجربه مستقیم هنرهای بومی می‌تواند به شکل‌گیری محصولات جدید گردشگری کمک کند.

او افزود: گروه فادیا با برگزاری رویدادهایی از این دست در مدارس و دیگر مجموعه‌های فرهنگی، در تلاش است ضمن معرفی هنر بومی حصیربافی، تجربه حصیربافی را به‌عنوان یکی از جاذبه‌های فرهنگی بندرعباس و هرمزگان معرفی و توسعه دهد.

محمدی بیان کرد: این مسیر با همراهی صنعتگران بومی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و راهنمایان گردشگری استان می‌تواند به شکل‌گیری تجربه‌های متنوع و رونق مؤثر گردشگری کمک کند.

معاون گردشگری هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی هرمزگان گفت: تنوع فرهنگی و هنری استان این امکان را فراهم کرده است که گردشگری و صنایع‌دستی در یک تعامل مؤثر، محصولات جدیدی با عنوان «گردشگری صنایع‌دستی» طراحی و اجرا کنند؛ محصولاتی که هم برای گردشگران جذاب هستند و هم می‌توانند زمینه معرفی عمیق‌تر فرهنگ و هنر بومی را فراهم کنند.

او افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در کنار ایجاد ارتباط میان نسل جوان و صنایع‌دستی بومی، می‌تواند در معرفی و احیای رشته‌هایی که در معرض فراموشی قرار دارند، نقش مؤثری داشته باشد.

محمدی اظهار کرد: بسیاری از این هنرها برای تداوم حیات و پویایی خود به مشارکت نسل جدید نیاز دارند تا متناسب با نیازهای امروز جامعه بازتعریف و توسعه پیدا کنند و در نهایت منافع اقتصادی آن نیز به جامعه محلی بازگردد.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: طراحی یک محصول گردشگری تجربه‌محور، پیش از هرگونه برآورد هزینه و تأمین اعتبار، نیازمند شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات موجود است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند با کمترین هزینه زمینه اجرای رویدادهای تجربه‌محور را فراهم کنند.

محمدی تأکید کرد: گام‌های کوچک اما هدفمند در این زمینه می‌تواند مسیر توسعه گردشگری تجربه‌محور و پیوند آن با صنایع‌دستی را هموار کند و زمینه شکل‌گیری محصولات جدید گردشگری در هرمزگان را فراهم آورد.

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