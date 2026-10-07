پیگیری تشکیل پرونده ثبت جهانی محدوده تاریخی شهر کرمان

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، محمدعلی طالبی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست شورای اسلامی شهر کرمان، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با وزارت میراث‌فرهنگی برای ثبت جهانی شهر کرمان اظهار کرد: با مساعدت وزارت میراث‌فرهنگی، تشکیل پرونده ثبت جهانی شهر کرمان و محدوده تاریخی آن در اولویت پیگیری قرار خواهد گرفت.

استاندار کرمان افزود: این محدوده شامل میدان بیرم‌آباد، تخت درگاه‌قلی‌بیگ، قلعه‌دختر، قلعه اردشیر و گنبد جبلیه است و تحقق این هدف، نیازمند همت، همراهی و تلاش بیشتر شورای شهر و شهرداری کرمان خواهد بود.

او با بیان اینکه فرآیند ثبت جهانی بین دو تا چهار سال به طول می‌انجامد، ابراز امیدواری کرد این مسیر با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با جدیت دنبال شود.

طالبی تصریح کرد: دستیابی به ثبت جهانی شهر کرمان می‌تواند آثار مهمی بر پویایی، تحول و کیفیت زندگی در این شهر داشته باشد و زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان را در سطح بین‌المللی بیش از پیش فراهم کند.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به تحولات اخیر شهر کرمان در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی گفت: تغییرات مثبتی در فضای شهری ایجاد شده و بهترین سطح ارتباط و تعامل میان مجموعه استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان شکل گرفته است.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مختلفی در استان شکل گرفته که موجب شده کرمان به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور تبدیل شود.

طالبی همچنین با اشاره به پیشتازی استان کرمان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: با تداوم روند کنونی، کرمان امسال جایگاه نخست بهره‌برداری از انرژی خورشیدی را به دست خواهد آورد.

استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: آثار اقدامات انجام‌شده در شهر کرمان برای مردم و مهمانان این شهر محسوس است و با تداوم همکاری میان شورای شهر، شهرداری و مجموعه استانداری، می‌توان شاهد تحقق اتفاقات مهم‌تری برای شهر کرمان بود.

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