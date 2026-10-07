۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰

همزمان با هفته گردشگری و با حضور فعالان صنعت سفر؛

نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم و کمپینگ در شهر آفتاب گشایش یافت

نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم و کمپینگ در شهر آفتاب گشایش یافت

نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته، همزمان با هفته گردشگری و با حضور دکتر انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب گشایش یافت.

این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با حضور ۱۵۶ مشارکت‌کننده برگزار شده که در مقایسه با دوره گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته است؛ رشدی که بیانگر افزایش حضور و مشارکت فعالان و کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه سفر و گردشگری است.

محسنی‌بندپی در جریان این مراسم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه و غرفه‌های حاضر، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تازه‌ترین دستاوردهای فعالان حوزه سفر، طبیعت‌گردی، کمپینگ و صنایع مرتبط قرار گرفت.

این نمایشگاه با تمرکز بر سفر، اکوتوریسم، گردشگری ماجراجویانه، کمپینگ و اتوکمپینگ و تجهیزات و صنایع وابسته، زمینه‌ای برای گردهمایی فعالان بخش‌های مختلف زنجیره گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تخصصی این حوزه فراهم کرده است.

نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برپاست.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071501788
لیلا سادات حسینی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha