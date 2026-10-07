به گزارش خبرنگار میراث آریا، نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب گشایش یافت.

این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با حضور ۱۵۶ مشارکت‌کننده برگزار شده که در مقایسه با دوره گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته است؛ رشدی که بیانگر افزایش حضور و مشارکت فعالان و کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه سفر و گردشگری است.

محسنی‌بندپی در جریان این مراسم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه و غرفه‌های حاضر، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تازه‌ترین دستاوردهای فعالان حوزه سفر، طبیعت‌گردی، کمپینگ و صنایع مرتبط قرار گرفت.

این نمایشگاه با تمرکز بر سفر، اکوتوریسم، گردشگری ماجراجویانه، کمپینگ و اتوکمپینگ و تجهیزات و صنایع وابسته، زمینه‌ای برای گردهمایی فعالان بخش‌های مختلف زنجیره گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تخصصی این حوزه فراهم کرده است.

نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برپاست.

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