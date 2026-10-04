https://www.chtn.ir/x4wMf۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵ کد خبر 1405071501792 فیلم خبری اولین همایش ملی گردشگری در بوشهر با حضور وزیر میراث فرهنگی اولین همایش ملی گردشگری در بوشهر با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد. دریافت 27 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071501792 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها همایش ملی هفته گردشگری بوشهر گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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