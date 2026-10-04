۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵

اولین همایش ملی گردشگری در بوشهر با حضور وزیر میراث فرهنگی

اولین همایش ملی گردشگری در بوشهر با حضور وزیر میراث فرهنگی

اولین همایش ملی گردشگری در بوشهر با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد.

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کد خبر 1405071501792
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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