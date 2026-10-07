۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی در کرمان تاکید کرد:

حمایت استانداری کرمان از مسیر ثبت جهانی آثار تاریخی استان/ ثبت جهانی آثار کرمان می‌تواند به توسعه پایدار گردشگری شتاب دهد

حمایت استانداری کرمان از مسیر ثبت جهانی آثار تاریخی استان/ ثبت جهانی آثار کرمان می‌تواند به توسعه پایدار گردشگری شتاب دهد

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: تشکیل و پیگیری پرونده ثبت جهانی تمدن جیرفت و محور تاریخی و فرهنگی شهر کرمان و عناصر این محور با همراهی استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در دستور کار قرار گرفته است و تحقق این مهم می‌تواند نقش موثری در توسعه پایدار گردشگری کرمان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، علیرضا ایزدی سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با محمدعلی طالبی استاندار کرمان و علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار که با همراهی سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، از حمایت استاندار و مجموعه مدیریت اجرایی استان در زمینه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کرمان قدردانی کرد.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان افزود: پیگیری و انجام اقدامات لازم برای ثبت جهانی آثار تاریخی کرمان، از جمله تمدن جیرفت و محور تاریخی و فرهنگی شهر کرمان، باید با جدیت دنبال شود و وزارت میراث‌فرهنگی در این مسیر همراه مجموعه مدیریت استان خواهد بود.

او اظهار کرد: ثبت جهانی آثار تاریخی استان می‌تواند زمینه‌ساز معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کرمان در سطح بین‌المللی باشد و در تقویت گردشگری و تحقق توسعه پایدار استان نقش مهمی ایفا کند.

ایزدی همچنین از موافقت و حمایت استاندار کرمان برای اجرای طرح مطالعاتی بافت تاریخی شهر کرمان قدردانی کرد و گفت: این طرح می‌تواند اتفاقات خوبی را در حوزه حفاظت، سامان‌دهی و احیا بافت تاریخی رقم بزند، مشروط بر اینکه مطالعه‌ای دقیق و جامع بر جزئیات بافت و ویژگی‌های تاریخی آن انجام شود.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه بیان کرد: در چارچوب این مطالعات، باید ضوابط اختصاصی حریم بافت تاریخی کرمان و همچنین خطوط دقیق عرصه و حریم آثار مشخص شود تا از بروز تخلفات، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد بناهای ناهمگون با هویت تاریخی شهر جلوگیری شود.

او با اشاره به تاکید استاندار کرمان بر رعایت قوانین و ضوابط میراث‌فرهنگی در موضوع ساختمان امور مالیاتی و خانه اوشیدری گفت: پایبندی همه دستگاه‌ها به ضوابط و مقررات، یکی از الزامات اصلی حفاظت از هویت تاریخی شهر کرمان است و این رویکرد شایسته قدردانی است.

ایزدی خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمان، مسئولیتی فراگیر است و تحقق آن نیازمند همراهی همه ارکان اجرایی، انتظامی و قضایی و همچنین مشارکت بخش خصوصی و سایر مجموعه‌های دخیل و اثرگذار است.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی در پایان تاکید کرد: با تداوم همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، می‌توان مسیر حفاظت از میراث فرهنگی و ثبت جهانی آثار شاخص استان را با انسجام و سرعت بیشتری دنبال کرد.

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کد خبر 1405071501794
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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