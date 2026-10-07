به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، علیرضا ایزدی سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با محمدعلی طالبی استاندار کرمان و علی‌اصغر ذاکری‌هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار که با همراهی سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، از حمایت استاندار و مجموعه مدیریت اجرایی استان در زمینه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی کرمان قدردانی کرد.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان افزود: پیگیری و انجام اقدامات لازم برای ثبت جهانی آثار تاریخی کرمان، از جمله تمدن جیرفت و محور تاریخی و فرهنگی شهر کرمان، باید با جدیت دنبال شود و وزارت میراث‌فرهنگی در این مسیر همراه مجموعه مدیریت استان خواهد بود.

او اظهار کرد: ثبت جهانی آثار تاریخی استان می‌تواند زمینه‌ساز معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کرمان در سطح بین‌المللی باشد و در تقویت گردشگری و تحقق توسعه پایدار استان نقش مهمی ایفا کند.

ایزدی همچنین از موافقت و حمایت استاندار کرمان برای اجرای طرح مطالعاتی بافت تاریخی شهر کرمان قدردانی کرد و گفت: این طرح می‌تواند اتفاقات خوبی را در حوزه حفاظت، سامان‌دهی و احیا بافت تاریخی رقم بزند، مشروط بر اینکه مطالعه‌ای دقیق و جامع بر جزئیات بافت و ویژگی‌های تاریخی آن انجام شود.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه بیان کرد: در چارچوب این مطالعات، باید ضوابط اختصاصی حریم بافت تاریخی کرمان و همچنین خطوط دقیق عرصه و حریم آثار مشخص شود تا از بروز تخلفات، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد بناهای ناهمگون با هویت تاریخی شهر جلوگیری شود.

او با اشاره به تاکید استاندار کرمان بر رعایت قوانین و ضوابط میراث‌فرهنگی در موضوع ساختمان امور مالیاتی و خانه اوشیدری گفت: پایبندی همه دستگاه‌ها به ضوابط و مقررات، یکی از الزامات اصلی حفاظت از هویت تاریخی شهر کرمان است و این رویکرد شایسته قدردانی است.

ایزدی خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمان، مسئولیتی فراگیر است و تحقق آن نیازمند همراهی همه ارکان اجرایی، انتظامی و قضایی و همچنین مشارکت بخش خصوصی و سایر مجموعه‌های دخیل و اثرگذار است.

رئیس مرکز ثبت وزارت میراث‌فرهنگی در پایان تاکید کرد: با تداوم همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، می‌توان مسیر حفاظت از میراث فرهنگی و ثبت جهانی آثار شاخص استان را با انسجام و سرعت بیشتری دنبال کرد.

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