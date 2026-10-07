به گزارش خبرنگار میراث آریا، ظهر روز سه شنبه ۱۴مهر ماه انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور همزمان با هفته گردشگری، در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب حضور یافت و از غرفه‌ها و بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.

محسنی‌بندپی در حاشیه این رویداد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه، بر ضرورت توجه همزمان به توسعه مقاصد، تکمیل زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت کسب‌وکارهای مرتبط با سفر تأکید کرد.

وی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه سفر و گردشگری را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن ظرفیت‌های گردشگری کشور به توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی دانست و افزود: توسعه گردشگری طبیعت‌محور زمانی می‌تواند به یک جریان پایدار اقتصادی تبدیل شود که میان ظرفیت‌های طبیعی، زیرساخت‌های سفر، تجهیزات تخصصی، خدمات گردشگری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیوند مؤثری شکل گیرد.

معاون گردشگری کشور همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری، نمایشگاه‌هایی از این دست را بستری برای معرفی توانمندی‌ها، تبادل تجربه، توسعه بازار، شکل‌گیری همکاری‌های جدید و جذب سرمایه در زنجیره گردشگری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیری برای توسعه گونه‌های جدید گردشگری برخوردار است، اظهار داشت: طبیعت‌گردی، سفرهای ماجراجویانه و کمپینگ می‌توانند ضمن ایجاد تنوع در محصولات گردشگری، به توزیع متوازن سفر و منافع اقتصادی آن در مناطق مختلف کشور کمک کنند.

نهمین نمایشگاه بین‌المللی سفر، اکوتوریسم، ماجراجویی، کمپینگ، اتوکمپینگ، تجهیزات و صنایع وابسته از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برپا است و مجموعه‌ای از فعالان، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت سفر را گردهم آورده است.

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