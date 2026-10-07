عملیات مرمت پل تاریخی لاتیدان در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تاریخی پل لاتیدان اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از این اثر تاریخی، اقدامات اولیه برای تهیه مطالعات و بررسی‌های فنی مرمت پل آغاز شده است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در مرحله نخست این اقدامات، عملیات نقشه‌برداری از پل، پاکسازی محیط پیرامونی از درختان زائد و بوته‌های آسیب‌زننده و همچنین سونداژ در پایه‌های پل انجام می‌شود تا وضعیت سازه و بخش‌های مختلف آن به‌صورت دقیق بررسی و مستندسازی شود.

او اظهار کرد: مطالعات و اقدامات لازم برای مرمت پل تاریخی لاتیدان از طریق مسئولیت‌های اجتماعی و توسط شرکت مهندسین مشاور «عمارت خورشید» انجام می‌شود و این روند با هماهنگی و نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان دنبال خواهد شد.

شهابی خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌های فنی و مطالعات انجام‌شده، مبنای برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی مرمت و حفاظت از این اثر تاریخی خواهد بود.

پل تاریخی لاتیدان، یکی از شاخص‌ترین سازه‌های تاریخی هرمزگان و از طولانی‌ترین پل‌های تاریخی ایران است که در مسیر تاریخی لار به بندرعباس قرار داشته و از اهمیت ویژه‌ای در ارتباطات و تجارت منطقه برخوردار بوده است.

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