۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷

بازدید معاون گردشگری کشور از ۲مجموعه گردشگری اردکان

بازدید معاون گردشگری کشور از ۲مجموعه گردشگری اردکان

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر یک‌روزه خود به شهرستان اردکان از کافه گریکو و بوتیک مستوری بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این دو مجموعه گردشگری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید معاون گردشگری کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه، با همراهی جمعی از مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و مسئولان شهرستان اردکان انجام شد.

انوشیروان محسنی بندپی در جریان این بازدیدها، از نزدیک با ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری و نحوه فعالیت این مجموعه‌ها در بافت تاریخی اردکان آشنا شد و ظرفیت مجموعه‌های گردشگری بخش خصوصی در توسعه خدمات گردشگری و رونق بافت تاریخی شهرستان مورد توجه قرار گرفت.

کافه گریکو و بوتیک مستوری از جمله مجموعه‌های فعال گردشگری اردکان هستند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بافت تاریخی شهرستان، در زمینه ارائه خدمات گردشگری و اقامتی فعالیت دارند.

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کد خبر 1405071501797
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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