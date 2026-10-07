به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بازدید معاون گردشگری کشور که صبح امروز، چهارشنبه، ۱۵ مهرماه، با حضور جمعی از مسئولان استان یزد و مسئولان شهرستان اردکان انجام شد، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در جریان ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این بنای تاریخی و اقدامات انجام‌شده برای احیای آن قرار گرفت.

دروازه سیف از بناهای تاریخی اردکان و از عناصر شاخص در ساختار تاریخی این شهر به شمار می‌رود که در گذشته به عنوان یکی از ورودی‌های بافت تاریخی اردکان مورد استفاده قرار داشته است.

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