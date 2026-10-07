به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در رأس هیئتی از معاونان و مدیران این وزارتخانه وارد فرودگاه ارومیه شد و مورد استقبال رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

صالحی‌امیری در این سفر، ضمن بازدید از چند طرح و پروژه حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در مهم‌ترین برنامه این سفر در شهرستان خوی، در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی حضور خواهد یافت، رویدادی که در امتداد توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و عرفانی منطقه و تقویت جایگاه خوی در نقشه گردشگری فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر با همراهی جمعی از نمایندگان استان آذربایجان غربی از جمله سیدسلمان ذاکر و شهین جهانگیری، نمایندگان مردم ارومیه، محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ و شماری دیگر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را دنبال خواهد کرد.

بازدید از طرح‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بررسی ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با توسعه این حوزه در استان و حضور در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر میراث‌فرهنگی به آذربایجان‌غربی است.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، در این میان، مهم‌ترین بخش سفر صالحی‌امیری به آذربایجان غربی به شمار می‌رود، پروژه‌ای که با توجه به جایگاه شمس تبریزی در تاریخ عرفان و فرهنگ ایران و پیوند عمیق این چهره فرهنگی با شهر خوی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری فرهنگی و شکل‌گیری مسیرهای جدید برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه باشد.

آذربایجان غربی با برخورداری از مجموعه‌ای متنوع از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی، در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مورد توجه در سیاست‌های توسعه گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شده است و سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این استان، فرصتی برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها، طرح‌ها و مسائل این حوزه و پیگیری روند اجرای پروژه‌های مرتبط خواهد بود.

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