۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

شناسایی طرح تولید صنایع‌دستی با اشتغال‌زایی ۱۰۰ نفر در «میمند سادات‌محمودی» / اختصاص ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی

شناسایی طرح تولید صنایع‌دستی با اشتغال‌زایی ۱۰۰ نفر در «میمند سادات‌محمودی» / اختصاص ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از شناسایی یک طرح تولیدی در روستای هدف صنایع‌دستی «میمند» با ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۱۰۰ نفر خبر داد و گفت: با حمایت معاونت صنایع‌دستی استان، ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از اجرای این طرح اختصاص یافته است.

به گزارش میراث‌آریا، علی‌اکبر پاک عصر امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از روستای «میمند سادات‌محمودی» که به همراه معاون صنایع‌دستی استان انجام شد، اظهار کرد: این طرح توسط یک بانوی کارآفرین ایجاد شده که با حمایت‌های دولت برای حدود ۱۰۰ نفر در روستای میمند، شغل در حوزه گلیم‌بافی ایجاد شده است.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، گلیم‌بافی دهستان سادات‌محمودی را از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی شهرستان عنوان کرد و گفت: صنایع‌دستی به‌ویژه گلیم‌بافی نقش مهمی در رونق اشتغال‌زایی دهستان سادات‌محمودی در بخش پاتاوه شهرستان دنا دارد و دولت چهاردهم عملکرد خوبی در حمایت از این طرح‌ها با پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی داشته است.

پاک با اشاره به نتایج بازدید میدانی از طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی روستاهای شهرستان دنا، بیان کرد: رونق تولید صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی از اهداف اصلی بازدید از روستاهای هدف صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دناست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال و رونق تولید را از سیاست‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: این اهداف در برنامه‌ها و تأکیدهای مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز مورد توجه قرار دارد.

او در پایان از حمایت‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و معاون صنایع‌دستی استان برای پشتیبانی از تولید و اشتغال در این حوزه قدردانی کرد و افزود: این همراهی‌ها در شناسایی ظرفیت‌های شهرستان، حمایت از هنرمندان و رونق تولید صنایع‌دستی دنا نقش مؤثری دارد.

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کد خبر 1405071501801
علی پاک
دبیر مرضیه امیری

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