به گزارش میراث‌آریا، علی‌اکبر پاک عصر امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از روستای «میمند سادات‌محمودی» که به همراه معاون صنایع‌دستی استان انجام شد، اظهار کرد: این طرح توسط یک بانوی کارآفرین ایجاد شده که با حمایت‌های دولت برای حدود ۱۰۰ نفر در روستای میمند، شغل در حوزه گلیم‌بافی ایجاد شده است.



رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، گلیم‌بافی دهستان سادات‌محمودی را از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی شهرستان عنوان کرد و گفت: صنایع‌دستی به‌ویژه گلیم‌بافی نقش مهمی در رونق اشتغال‌زایی دهستان سادات‌محمودی در بخش پاتاوه شهرستان دنا دارد و دولت چهاردهم عملکرد خوبی در حمایت از این طرح‌ها با پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی داشته است.

پاک با اشاره به نتایج بازدید میدانی از طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی روستاهای شهرستان دنا، بیان کرد: رونق تولید صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی از اهداف اصلی بازدید از روستاهای هدف صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دناست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال و رونق تولید را از سیاست‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: این اهداف در برنامه‌ها و تأکیدهای مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز مورد توجه قرار دارد.

او در پایان از حمایت‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و معاون صنایع‌دستی استان برای پشتیبانی از تولید و اشتغال در این حوزه قدردانی کرد و افزود: این همراهی‌ها در شناسایی ظرفیت‌های شهرستان، حمایت از هنرمندان و رونق تولید صنایع‌دستی دنا نقش مؤثری دارد.

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