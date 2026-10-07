معاون گردشگری کشور از هتل کوشک اردکان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با همراهی جمعی از مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان اردکان انجام شد.

پروژه هتل کوشک اردکان با هدف ایجاد یکی از مجموعه‌های بزرگ اقامتی و گردشگری شهرستان تعریف شده و همچنین فضاهایی از جمله سالن کنفرانس، آمفی‌تئاتر، سالن عقد و عروسی و رستوران برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

در جریان این بازدید، توضیحاتی درباره روند اجرای پروژه، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده و موانع موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری از هتل کوشک ارائه شد و ظرفیت این مجموعه در تقویت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت.

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