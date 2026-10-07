۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷

معاون گردشگری کشور از هتل کوشک اردکان بازدید کرد

معاون گردشگری کشور از هتل کوشک اردکان بازدید کرد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان اردکان از پروژه هتل کوشک این شهرستان بازدید کرد و در جریان روند اجرای این طرح و مسائل مرتبط با آن قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با همراهی جمعی از مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان اردکان انجام شد.

پروژه هتل کوشک اردکان با هدف ایجاد یکی از مجموعه‌های بزرگ اقامتی و گردشگری شهرستان تعریف شده و همچنین فضاهایی از جمله سالن کنفرانس، آمفی‌تئاتر، سالن عقد و عروسی و رستوران برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

در جریان این بازدید، توضیحاتی درباره روند اجرای پروژه، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده و موانع موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری از هتل کوشک ارائه شد و ظرفیت این مجموعه در تقویت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شهرستان اردکان مورد بررسی قرار گرفت.

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کد خبر 1405071501803
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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