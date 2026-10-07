معاون گردشگری کشور از پروژه احیای بازار تاریخی اردکان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید معاون گردشگری کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با همراهی جمعی از مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و مسئولان استانی و شهرستان اردکان انجام شد.

پروژه احیای بازار تاریخی اردکان در محدوده بلوار آیت‌الله خامنه‌ای شامل احیای چهارسوق، بازار و حصار تاریخی است و با اجرای آن، بخش‌هایی از ساختار و سیمای بازار تاریخی اردکان در این محدوده بازآفرینی خواهد شد.

این طرح با هدف احیای عناصر تاریخی بازار و بازگرداندن اصالت و هویت بازار قدیم اردکان به این بخش از شهر در حال اجراست و می‌تواند در تقویت پیوستگی میان عناصر تاریخی و فضاهای شهری و گردشگری اردکان نقش داشته باشد.

در جریان این بازدید، توضیحاتی درباره روند اجرای پروژه، ویژگی‌های طرح احیا و ظرفیت‌های آن در راستای تقویت گردشگری بافت تاریخی اردکان به انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ارائه شد.

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