به گزارش میراث‌آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری به زودی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

سیامک صفری پس از ۳ سال دوری از صحنه تئاتر در این اثر نمایشی نقش‌ «بابا» را بازی می‌کند. غزل شاکری نیز دیگر بازیگر این نمایش در نقش «خانوم» است.

در توضیح این نمایش آمده است: «قصه بچه‌های بی‌خانمان که به فردا امید دارند»

برخی از عوامل این اثر عبارتند از:

آهنگساز: پوریا خادم، طراح حرکت: سروش کریمی‌نژاد، طراح لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح چهره‌پردازی: سارا اسکندری، طراح جلوه‌های بصری: مهدی مقدم‌، طراح گرافیک و عکس: محمدصادق زرجویان, مدیر فنی: علیرضا کبریایی، مدیر ویدئو ‌مپینگ: خشایار نشوی، سرپرست گروه کارگردانی: مونا صوفی و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرقی.

اسامی دیگر بازیگران و عوامل و همچنین زمان شروع اجراها به‌زودی اعلام می‌شود.

پیش فروش اجراهای نخست از شنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر در سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com آغاز می‌شود.

این نمایش با حمایت دی جی کالا مهر روی صحنه می‌رود و تمامی درآمدهای آن صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان می‌شود.

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