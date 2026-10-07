به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در مراسم رونمایی از تندیس شمس تبریزی در یکی از میادین اصلی شهر خوی حضور یافت.

این آیین ساعاتی پیش از افتتاح رسمی بارگاه شمس تبریزی برگزار شد، مجموعه‌ای که با پیگیری و همت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری استانداری آذربایجان غربی در خوی احداث شده است.

رونمایی از این تندیس، در کنار نام‌گذاری میدان به نام شمس تبریزی، بخشی از روند بازتعریف جایگاه این چهره برجسته عرفان و فرهنگ ایرانی در سیمای شهری خوی به شمار می‌رود، شهری که نام شمس در حافظه تاریخی و فرهنگی آن حضوری ماندگار دارد.

شمس تبریزی از چهره‌های اثرگذار در تاریخ عرفان و ادبیات فارسی است و پیوند نام او با مولانا، جایگاهی ویژه در تاریخ فرهنگ ایران و جهان اسلام به این شخصیت بخشیده است. از این منظر، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با شمس در خوی، ظرفیت آن را دارد که این شهر را به یکی از کانون‌های مهم روایت میراث عرفانی ایران تبدیل کند.

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