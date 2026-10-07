۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۴

کلنگ هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» با حضور وزیر میراث‌فرهنگی در خوی بر زمین زده شد

کلنگ هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» با حضور وزیر میراث‌فرهنگی در خوی بر زمین زده شد

کلنگ احداث هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه برنامه‌های سفر او به خوی بر زمین زده شد، پروژه‌ای که با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی این شهر در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی خوی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های خود در شهرستان خوی، در آیین کلنگ‌زنی هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» حضور یافت.

احداث این مجموعه اقامتی، در شرایطی آغاز می‌شود که خوی همزمان با افتتاح بارگاه شمس تبریزی، در حال ورود به مرحله تازه‌ای از توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی خود است، مرحله‌ای که تحقق آن، علاوه بر حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی، به توسعه متوازن زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور و ماندگاری گردشگران نیز نیاز دارد.

هتل «اورین بام سپهر» از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند در تقویت ظرفیت اقامتی خوی و پاسخ‌گویی به نیازهای گردشگران نقش داشته باشد. توسعه چنین زیرساخت‌هایی، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مقصد گردشگری از یک نقطه بازدید به یک مقصد اقامتی و تجربه‌محور تبدیل شود و گردشگر امکان حضور طولانی‌تر و استفاده از مجموعه‌ای از خدمات گردشگری را داشته باشد.

آغاز عملیات اجرایی این هتل در کنار برنامه‌های فرهنگی و میراثی خوی، از جمله افتتاح بارگاه شمس تبریزی، بیانگر ضرورت حرکت همزمان در دو مسیر «حفاظت و احیای میراث» و «توسعه زیرساخت‌های گردشگری» است. 

خوی با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی و همچنین پیوند با نام و میراث معنوی شمس تبریزی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی برخوردار است. در این چارچوب، افزایش ظرفیت اقامتی شهر می‌تواند یکی از پیش‌نیازهای تبدیل ظرفیت‌های میراثی به جریان پایدار گردشگری باشد.

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کد خبر 1405071501808
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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