به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ جلسه بررسی متون محتوایی موزه تاریخ جم با حضور علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان، کارشناسان امور موزه‌ها و جمعی از کارشناسان صاحب‌نظر برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت تدوین محتوای علمی و دقیق موزه‌ها اظهار کرد: موزه تاریخ جم باید به‌عنوان فضایی برای معرفی هویت، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی این شهرستان، در شأن جایگاه تاریخی جم طراحی و راه‌اندازی شود.

او افزود: متون محتوایی موزه تاریخ جم در این جلسه با رویکردی علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های کارشناسان برای تکمیل و ارتقای آن ارائه شد.

ماهینی همچنین با تأکید بر نقش کارشناسان امور موزه‌ها در نظارت بر رعایت ضوابط تخصصی گفت: با تحقق رویکرد «هر شهر، یک موزه» می‌توان زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای استان را فراهم کرد.

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