به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به عنوان دبیر «کارگروه اقدام مشترک مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی کشور» ریاست نخستین جلسه کارگروه مزبور را بر عهده داشت.



این نشست در روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ واقع در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با حضور نمایندگان وزارت کشور، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزرات صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون، کمیسیون صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، سازمان امور عشایر ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

برزین ضرغامی در این نشست، با تبیین ضرورت عملیاتی‌سازی اسناد بالادستی، بر لزوم بازنگری در ساختار تعاملات بین‌دستگاهی و تغییر رویکرد جلسات از حالت کلی به قالب‌های تخصصی تأکید کرد.

وی با نقد متدهای پراکنده مدیریتی، خواستار تشکیل کارگروه‌های متمرکز و محدودتر شد تا از طریق تقسیم کار دقیق و تخصصی، خروجی‌های ملموس و نتایج راهبردی حاصل شود.

معاون صنایع‌دستی کشور در محور اجرایی این نشست، با استناد به پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر کرد تا ظرف مدت دو ماه آینده، «نقشه راه عملیاتی توسعه زنجیره ارزش صنایع دستی» تدوین شود. در این سند، نقش هر یک از دستگاه‌های عضو، کارکردهای تخصصی، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های پیش‌رو به طور دقیق شناسایی و تبیین خواهد شد تا مسیر توسعه این صنعت به صورت نظام‌مند و یکپارچه پیش برود.

ضرغامی همچنین با اعلام آمادگی برای حضور فعال در جلسات تخصصی و دوجانبه با دستگاه‌های مختلف، بر لزوم ایجاد «هم‌افزایی بین‌بخشی» تأکید کرد و خاطرنشان نمود که برای دستیابی به اهداف تعیین شده، در مدت زمان کوتاه تعاملات باید به سمت همکاری های عملیاتی و پویا حرکت کند و از چهارچوب های اداری خارج شود.



در پایان این نشست، معاون صنایع دستی کشور با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه متوازن، بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های استانی تأکید و تصریح کرد: هدف نهایی این کارگروه، شکوفایی ظرفیت‌های هنرهای سنتی در تمامی استان‌هاست تا دستاوردهای زنجیره ارزش صنایع دستی به طور متوازن در سراسر کشور جاری و اثرگذار شود.

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