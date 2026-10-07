بارگاه شمس تبریزی در خوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان خوی، بارگاه شمس تبریزی را افتتاح کرد.

این مجموعه با همت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری استانداری آذربایجان غربی احداث شده است و افتتاح آن را می‌توان گامی مهم در سامان‌دهی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با معرفی و پاسداشت میراث شمس تبریزی در خوی دانست.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شرایطی انجام شد که خوی در سال‌های اخیر بیش از گذشته بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خود برای توسعه گردشگری تمرکز کرده است. در این میان، نام شمس تبریزی به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در تاریخ عرفان، اندیشه و ادبیات فارسی، جایگاهی محوری در روایت فرهنگی این شهر دارد.

برگزاری این آیین همچنین در امتداد مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و عمرانی امروز خوی انجام شد، از جمله رونمایی از تندیس شمس تبریزی در یکی از میادین اصلی شهر که به نام این عارف نام‌گذاری شده است و نیز کلنگ‌زنی هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» با حضور وزیر میراث‌فرهنگی.

شمس تبریزی در تاریخ فرهنگ و عرفان ایران جایگاهی ممتاز دارد و پیوند نام او با مولانا، این شخصیت را به یکی از چهره‌های شناخته‌شده میراث فکری و معنوی ایران در گستره فرهنگ جهانی تبدیل کرده است. از این منظر، ایجاد و بهره‌برداری از بارگاه شمس در خوی می‌تواند بستری برای معرفی عمیق‌تر این میراث و تقویت ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و عرفانی منطقه فراهم کند.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی همچنین می‌تواند نقطه آغاز مرحله‌ای تازه برای خوی باشد، مرحله‌ای که در آن، میراث شمس از یک ظرفیت تاریخی و معنوی، به بخشی فعال از زیست‌فرهنگی شهر و زنجیره گردشگری آن تبدیل شود و در کنار سایر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، به شکل‌گیری تجربه‌ای کامل‌تر برای گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

با افتتاح این مجموعه، خوی اکنون صاحب یک زیرساخت مهم برای روایت و معرفی میراث شمس تبریزی است، زیرساختی که استمرار برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی، گردشگری و معرفی بین‌المللی می‌تواند ظرفیت‌های آن را در سال‌های پیش‌رو بیش از پیش فعال کند.

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