به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا یوسفی‌نژاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این مانور با پیش‌فرض وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر و بررسی تبعات ثانویه آن طراحی شده است. اداره کل میراث‌فرهنگی فارس با استقرار مرکز فرماندهی (چادر عملیاتی) در منطقه، تمامی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را در حوزه میراث ملی شبیه‌سازی کرد.

دبیر ستاد مدیریت بحران میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به لایه‌های مختلف عملیاتی در این مانور تصریح کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با استقرار نیروها و تجهیزات موتوری و خودرویی، سناریوهای پیشگیری از آسیب و حفاظت از بناهای تاریخی در هنگام وقوع زلزله را اجرا کردند، همچنین تیم‌های کارشناسی معاونت میراث، عملیات ارزیابی سریع خسارات و تدوین اقدامات فوری برای ترمیم و تثبیت بناها را تمرین کردند.

یوسفی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: در بخش مدیریت بحران گردشگری، هماهنگی‌های لازم با مدیران هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها و اقامتگاه‌ها صورت گرفته است تا در صورت وقوع بحران، این مراکز به طور ۱۰۰ درصدی برای ارائه خدمات و اسکان مردم و امدادگران آماده باشند.

انتهای پیام/