به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در پیامی تصویری که به مناسبت آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی ارسال و در این مراسم پخش شد، با اشاره به جایگاه ایران در شکل‌گیری و بالندگی اندیشه و معنویت در جهان اسلامی، اظهار کرد: ایران سرزمینی بوده است که زبان ادب، حکمت و عرفان آن فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی، در شکل‌گیری و بالندگی اندیشه و معنویت در جهان اسلامی نقشی ماندگار داشته است.

رئیس‌جمهوری افزود: در این میان، آذربایجان و به‌ویژه خوی جایگاهی ممتاز دارد، جایی که نام یکی از بلندترین قله‌های عرفان و اندیشه ایرانی ـ اسلامی، شمس تبریزی، با آن پیوندی ناگسستنی یافته است.

پزشکیان با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در تاریخ عرفان و پیوند او با مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، ادامه داد: شمس تبریزی، آن جوینده بی‌قرار حقیقت و کاشف گوهرهای نهان روح آدمی، در دیدار با مولانا یکی از سرنوشت‌سازترین پیوندهای فکری تاریخ را رقم زد، دیداری که تنها ملاقات دو انسان بزرگ نبود، بلکه گشایش افقی تازه در اندیشه مولانا و برافروختن آتشی از عشق، معرفت و حقیقت‌جویی بود که پس از قرن‌ها همچنان در جان جست‌وجوگران حقیقت زنده است.

او تصریح کرد: شمس و مولانا دو جلوه از یک حقیقت‌اند، حقیقتی که انسان را از تنگنای زهد و تعصب فراتر می‌برد و به مهر، گفت‌وگو، معنویت و یگانگی فرامی‌خواند.

رئیس‌جمهوری در ادامه، تبریز و خوی را دو نقطه مهم در روایت فرهنگی شمس دانست و گفت: تبریز زادگاه شمس و خوی مامن نام و خاطره اوست و این پیوند، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی را در روایتی مشترک از تاریخ عرفان و هویت ایرانی به یکدیگر پیوند می‌دهد، روایتی که به همه ایرانیان تعلق دارد و بخشی جدایی‌ناپذیر از میراث مشترک این سرزمین است.

پزشکیان با اشاره به جایگاه تاریخی آذربایجان در هویت ملی ایران اظهار کرد: آذربایجان در سراسر تاریخ یکی از استوارترین ستون‌های ایران و سرزمین فرهنگ، خرد، آزادی‌خواهی، ایستادگی و دفاع از تمامیت این سرزمین بوده است، در حاشیه تاریخ و هویت ملی ما نایستاده، بلکه در متن آن حضور داشته است.

او افزود: امروز نیز نام شمس حلقه دیگری از پیوند ناگسستنی آذربایجان با ایران و ایران با معنویت، خرد و انسانیت است.

بارگاه شمس باید به کانونی زنده برای پژوهش و گفت‌وگو تبدیل شود

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از پیام خود، افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی را پایان یک پروژه عمرانی ندانست و گفت: افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث یکی از درخشان‌ترین چهره‌های اندیشه و عرفان ایرانی است.

پزشکیان تاکید کرد: مجموعه نباید تنها در مقام آرامگاه شمس باقی بماند، بلکه باید به «کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌وگو و بازخوانی میراث او و مولانا» تبدیل شود و جایگاه شایسته خود را در ایران فرهنگی به دست آورد.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: این مجموعه باید خانه‌ای برای اندیشه و پژوهش باشد، جایی که پژوهشگران، فرهیختگان، هنرمندان و علاقه‌مندان از ایران و دیگر نقاط جهان در آن گرد هم آیند و نسل‌های تازه با گنجینه‌ای آشنا شوند که در آن سخن از کرامت انسان، حقیقت‌جویی، معنویت، مدارا و پیوند میان انسان‌هاست.

او با تاکید بر ضرورت پویایی فضاهای فرهنگی مجموعه شمس اظهار کرد: کتابخانه، پژوهشکده، نگارخانه و دیگر فضاهای این مجموعه زمانی به مقصد حقیقی خود خواهند رسید که زنده و پویا باشند و در کنار پاسداشت میراث شمس، به رونق علمی و فرهنگی خوی، توسعه گردشگری معنوی و بهبود زندگی مردم این دیار نیز یاری رسانند.

ایران در میانه تهدید و تحریم، ساختن و پاسداشت میراث خود را متوقف نمی‌کند

رئیس‌جمهوری در ادامه پیام خود، افتتاح بارگاه شمس را در شرایط دشوار امروز دارای معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی دانست و گفت: افتتاح این مجموعه در روزگار جنگ، تحریم و تهدید، معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی دارد.

پزشکیان افزود: دشمنان ایران ممکن است زیرساخت‌ها و زندگی مردم را هدف قرار دهند و با فشار و تحریم برای این ملت دشواری بیافرینند، اما نمی‌توانند اراده ایرانیان را در ساختن آینده، پاسداری از هویت و زنده نگه داشتن میراث خود در هم بشکنند.

او تصریح کرد: گشایش بارگاه شمس در چنین روزگاری نشان می‌دهد که ایران در تمامی ساحت‌های خویش، از جمله ساحت فرهنگی، زنده و پویاست و ملت ایران حتی در سخت‌ترین شرایط، ساختن، آموختن و پاسداشت سرمایه‌های معنوی خود را متوقف نمی‌کند.

قدردانی رئیس‌جمهوری از دست‌اندرکاران احداث مجموعه شمس

پزشکیان در بخش دیگری از پیام خود، شکل‌گیری و تکمیل این مجموعه را حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران، پژوهشگران، هنرمندان و مردم دانست و اظهار کرد: ساخت و تکمیل این مجموعه حاصل کوشش یک فرد، یک نهاد یا یک دولت نیست، این آرزو در طول سالیان با عشق و پایداری مردم خوی و تبریز، تلاش پژوهشگران و هنرمندان و همراهی مدیران ملی و محلی زنده نگه داشته شد.

رئیس‌جمهوری از همه دولت‌ها، مدیران، خیرخواهان و کسانی که از نخستین گام تا طراحی، تأمین اعتبار، ساخت و تکمیل این مجموعه نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

او همچنین با اشاره به نقش مدیران فعلی در به سرانجام رسیدن این طرح گفت: لازم می‌دانم به‌طور ویژه از اهتمام و پیگیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار آذربایجان غربی سپاسگزاری کنم که با همکاری مدیران اجرایی، مسئولان محلی و مردم فرهنگ‌دوست خوی، مسیر طولانی این پروژه را به سرانجام رساندند.

پزشکیان همچنین از فرهیختگان و پژوهشگرانی که در شناساندن مقام شمس و شکل‌گیری این مجموعه تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و به‌طور ویژه از دکتر محمدعلی موحد نام برد.

پیام شمس برای جهانی که نیازمند گفت‌وگو و معنویت است

رئیس‌جمهوری در پایان پیام خود با اشاره به شرایط امروز جهان و گسترش خشونت، خصومت و جدایی، بر ضرورت بازگشت به سرچشمه‌های فکری و معنوی تاکید کرد و گفت: امروز که جهان گرفتار خشونت، خصومت و جدایی است، بیش از هر زمان دیگری به سرچشمه‌هایی نیاز داریم که انسان را به محبت، عدالت، معنویت و خردورزی بازگرداند.

پزشکیان شمس تبریزی را یکی از این سرچشمه‌ها دانست و افزود: شمس تبریزی یکی از این سرچشمه‌هاست؛ نامی که قرن‌ها پس از خاموشی جسم، همچنان از حقیقت سخن می‌گوید، حقیقتی که می‌تواند انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

رئیس‌جمهوری در پایان تاکید کرد: گشایش این مجموعه از همین رو پیام روشنی از ایران به جهان دارد؛ ایران در میان تهدید می‌سازد، در میانه تحریم می‌سازد و در میانه جنگ، چراغ اندیشه، معنویت و زندگی را روشن نگه می‌دارد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: امروز در خوی تنها دری به روی یک بارگاه گشوده نمی‌شود، چراغی از ایران فرهنگی در خانه همه ایرانیان و دوستداران فرهنگ ایرانی گشوده می‌شود؛ چراغی که جنگ و تحریم و تهدید توان خاموش کردنش را ندارد.

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