به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل نجف‌زاده در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با قدردانی از حضور مسئولان، نمایندگان مجلس، مهمانان و علاقه‌مندان به شمس از سراسر کشور، اظهار کرد: امروز به‌عنوان نماینده مردم خوی افتخار دارم میزبان مهمانانی باشم که حضورشان در این آیین برای مردم این شهر ارزشمند است.

او با اشاره به حضور متفکرآزاد، نماینده هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این مراسم افزود: حضور ایشان که نماینده مردم شریف تبریز است، در بارگاه شمس در خوی نمادی از پیوند میان زادگاه و بارگاه این عارف بزرگ است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افتتاح بارگاه شمس را «نقطه عطف تاریخ خوی» دانست و گفت: به اعتقاد من خوی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد؛ دوره پیش از افتتاح بارگاه شمس و دوره‌ای که از امروز آغاز می‌شود. امروز سرآغاز اتفاقات و تحولات گسترده‌ای برای شهر عزیزمان خوی است.

نجف‌زاده با قدردانی از دولت و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: توجه به دیپلماسی فرهنگی در دولت چهاردهم و تکمیل بارگاه شمس، فرصت مهمی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مردم جهان فراهم کرده است.

او تاکید کرد: این تریبون باید بیانگر این حقیقت باشد که مردمی که شمس را در دامان خود پرورش داده‌اند، مردمی تمدن‌ساز هستند و فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران، ریشه‌ای عمیق در تاریخ بشریت دارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «کار ما از امروز تازه شروع شده است»، تصریح کرد: پس از افتتاح بارگاه شمس باید شاهد حضور گسترده عاشقان این عارف بزرگ از سراسر ایران و جهان در خوی باشیم و از این ظرفیت برای توسعه همه‌جانبه شهرستان استفاده کنیم.

نجف‌زاده با تاکید بر ضرورت پیوند میان میراث‌فرهنگی و اقتصاد افزود: امروز باید شمس را از منظر اقتصادی نیز مورد توجه قرار دهیم. بازار خوی می‌تواند با شمس رونق بگیرد، مرز ما می‌تواند با شمس منور شود و فعالیت‌ها و اندیشه‌های فرهنگی ما نیز می‌تواند با نام شمس جلوه‌ای تازه پیدا کند.

او همچنین بر ضرورت تقویت مطالعات علمی و پژوهشی درباره شمس تبریزی تاکید کرد و گفت: از وزیر میراث‌فرهنگی درخواست می‌کنم حداقل چهار مرکز پژوهشی قدرتمند در شهر خوی و در ارتباط با بارگاه شمس ایجاد شود تا علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف بتوانند در این مراکز به مطالعه و تحقیق درباره این شخصیت بزرگ فرهنگی و عرفانی بپردازند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در پایان، ضمن گرامیداشت حضور مهمانانی از اقوام و ادیان مختلف در این آیین، گفت: امروز شهر خوی منتظر شماست؛ خوی امروز منتظر ایران است و خوی امروز منتظر جهان است.

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