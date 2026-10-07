به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین کلنگ‌زنی ساختمان اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سلماس ۱۵ مهرماه با حضور بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع و جواد واحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد فتحی فرماندار سلماس و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های اداری و تخصصی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ایجاد بستر مناسب برای حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان وارد مرحله اجرایی شد.

در این آیین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری سلماس و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تأکید شد.

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