به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه در اولین جلسه هم‌اندیشی تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع دستی استان البرز که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و جمعی از هنرمندان این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: صنایع دستی بخشی از ظرفیت اقتصادی استان است و برای اینکه هنرمندان بتوانند از این پتانسیل استفاده کنند، لازم است مسائل و مطالبات آنها در قالب یک ساختار حرفه‌ای و منسجم دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، فراهم کردن مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع دستی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و بدنه هنرمندان است تا این تشکل بتواند پس از طی مراحل قانونی، به عنوان یک مجموعه تخصصی، مسائل حوزه صنایع دستی را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

او توضیح داد: در کنار نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط که در این کارگروه حضور دارند، نمایندگان جامعه هنرمندان نیز در این کارگروه مشارکت فعال خواهند داشت، چرا که قرار است این تشکل برای هنرمندان و با مشارکت خود آنها شکل بگیرد و طبیعی است که تصمیم‌گیری درباره مسائل این حوزه بدون حضور و نظر فعالان و صاحبان تجربه امکان‌پذیر نیست.

این مسئول با تشریح رویکردهای پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این تشکل اظهار کرد: حمایت از هنرمندان در حوزه صادرات، بازاریابی، تبلیغات و حضور در نمایشگاه‌ها، همچنین توانمندسازی و آموزش هنرمندان و شاغلان صنایع دستی از جمله محورهایی است که می‌تواند در چارچوب فعالیت این تشکل دنبال شود.

زینالی گفت: اگر بخواهیم صنایع دستی استان از مرحله تولید صرف عبور کند و به یک فعالیت پایدار و درآمدزا برای هنرمندان تبدیل شود، باید موضوع بازار و فروش محصولات، معرفی ظرفیت‌های هنرمندان و دسترسی آنها به بازارهای جدید را نیز همزمان با تولید مورد توجه قرار دهیم. تشکل حرفه‌ای می‌تواند در این مسیر نقش هماهنگ‌کننده و مطالبه‌گر داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، توانمندسازی هنرمندان است؛ زیرا توسعه صنایع دستی تنها با افزایش تعداد تولیدکنندگان اتفاق نمی‌افتد و هنرمندان باید در زمینه‌هایی مانند مهارت‌های حرفه‌ای، آموزش، بازاریابی، معرفی محصول و حضور مؤثر در بازار نیز تقویت شوند.

او با اشاره به مصوبات نخستین جلسه گفت: مقرر شد ابلاغ اعضای کارگروه انجام شود و این کارگروه بر روند تشکیل تشکل و طی مراحل قانونی آن نظارت داشته باشد. در گام بعدی، هیئت مؤسس تشکل تشکیل خواهد شد که بر اساس دستورالعمل باید متشکل از پنج تا هفت نفر باشد. پس از تشکیل هیئت مؤسس نیز یک نفر به عنوان مدیرعامل تشکل انتخاب خواهد شد و موافقت‌نامه لازم برای فعالیت تشکل باید از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

این مسئول تأکید کرد: در جلسه آینده، با دعوت از تعداد بیشتری از هنرمندان شاخص و فعالان صنایع دستی استان، فرآیند انتخاب هیئت مؤسس از طریق رأی‌گیری انجام خواهد شد و در همین جلسه می‌توان اهداف و برنامه‌های تشکل را با جزئیات بیشتری برای هنرمندان تشریح و درباره آنها هم‌اندیشی کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که تشکل حرفه‌ای صنایع دستی استان بر پایه مشارکت واقعی هنرمندان شکل بگیرد و پس از طی مراحل قانونی، بتواند به عنوان صدای تخصصی جامعه صنایع دستی استان، برای رفع مسائل این حوزه و ایجاد فرصت‌های جدید در بخش‌های مختلف از جمله بازار، صادرات، آموزش و توانمندسازی نقش مؤثری ایفا کند.

تشکل حرفه‌ای صنایع دستی باید به توسعه بازار و صادرات محصولات البرز کمک کند

در ادامه محمد انصاری، اظهار کرد: صنایع دستی تنها یک فعالیت هنری و فرهنگی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت تولیدی و اقتصادی استان است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و توسعه صادرات نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل صمت البرز، افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در مسیر توسعه صنایع دستی مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان تولید و بازار است؛ به این معنا که صرف افزایش میزان تولید نمی‌تواند تضمین‌کننده رونق این بخش باشد، بلکه باید همزمان برای فروش، بازاریابی، معرفی محصول، بسته‌بندی، برندسازی و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جدید نیز برنامه داشته باشیم.

این مسئول بیان کرد: بسیاری از هنرمندان صنایع دستی از توان فنی و هنری بالایی برخوردارند، اما ممکن است در بخش‌هایی مانند بازاریابی، تجارت، صادرات و شناخت بازارهای هدف نیازمند حمایت و آموزش باشند. یک تشکل حرفه‌ای می‌تواند بخشی از این خلأ را پوشش دهد و با تجمیع ظرفیت‌ها، زمینه ارتباط مؤثرتر هنرمندان با بازار و فعالان اقتصادی را فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت صادراتی صنایع دستی گفت: برای ورود محصولات صنایع دستی به بازارهای خارجی باید نگاه ما از تولیدکننده منفرد به یک مجموعه منسجم و حرفه‌ای تغییر کند. زمانی که تولیدکنندگان در قالب یک تشکل تخصصی فعالیت کنند، امکان شناسایی بازارهای هدف، معرفی توانمندی‌ها، حضور هماهنگ در نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد ارتباط با تجار و خریداران خارجی افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل صمت البرز توضیح داد: در شرایطی که بازارهای مختلف به دنبال محصولات دارای هویت، کیفیت و ارزش افزوده هستند، صنایع دستی می‌تواند یکی از حوزه‌های مستعد برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد. البته تحقق این ظرفیت نیازمند شناخت دقیق بازار، ارتقای کیفیت تولید، توجه به سلیقه مصرف‌کننده، بسته‌بندی مناسب و ایجاد شبکه فروش و توزیع است.

این مسئول با تأکید بر ضرورت مشارکت خود هنرمندان در شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای اظهار کرد: این تشکل زمانی می‌تواند موفق باشد که از بدنه واقعی جامعه صنایع دستی شکل بگیرد و هنرمندان و فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌های آن نقش داشته باشند. قرار نیست ساختار جدید صرفاً یک مجموعه اداری باشد، بلکه باید بتواند مسائل فعالان این بخش را شناسایی و برای حل آنها مطالبه‌گری و پیگیری کند.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های تشکیل این تشکل، ایجاد یک صدای واحد برای طرح مسائل و مطالبات جامعه صنایع دستی است. وقتی مطالبات و پیشنهادها از طریق یک ساختار تخصصی و منسجم مطرح شود، دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند با شناخت دقیق‌تری نسبت به مسائل موجود، ظرفیت‌های قانونی و حمایتی خود را در اختیار این بخش قرار دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: اداره‌کل صمت البرز آمادگی دارد در حوزه‌هایی که در چارچوب وظایف این دستگاه قرار می‌گیرد، از جمله توسعه بازار، ارتباط با بخش‌های تجاری، شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و تسهیل ارتباط فعالان صنایع دستی با مجموعه‌های اقتصادی، همکاری لازم را با این تشکل و اداره‌کل میراث فرهنگی استان داشته باشد.

این مسئول تصریح کرد: هدف نهایی باید این باشد که هنرمند صنایع دستی بتواند از محل هنر و مهارت خود درآمد پایدار داشته باشد. اگر محصول تولید شود اما بازار مناسبی برای عرضه آن وجود نداشته باشد، چرخه اقتصادی صنایع دستی کامل نمی‌شود؛ بنابراین باید از تولید تا بازار و از بازار داخلی تا صادرات، یک زنجیره منسجم برای این بخش ایجاد کنیم.

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع دستی را می‌توان فرصتی برای هم‌افزایی میان هنرمندان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست و امیدواریم با مشارکت فعال جامعه صنایع دستی، این تشکل بتواند در آینده به یک مجموعه تخصصی و اثرگذار برای حل مسائل، توسعه بازار و تقویت جایگاه صنایع دستی البرز در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

لازم به ذکر است نماینده استانداری البرز، مدیرکل صمت البرز، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، نماینده اصناف، نماینده اتاق تعاون و اتاق بازرگانی استان نیز در این کارگروه حضور دارند و دبیری این کارگروه نیز برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز خواهد بود.

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