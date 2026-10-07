به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا رحمانی در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، اظهار کرد: شمس شخصیتی فراتر از یک عارف است و دیدار او با مولانا به یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ فرهنگ و عرفان تبدیل شد.

او افزود: خوی با میزبانی آرامگاه شمس، بخشی از یک جغرافیای فرهنگی است که ایران، ترکیه، آسیای میانه و دیگر مناطق پیرامونی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری باشد.

استاندار آذربایجان غربی پیشنهاد ایجاد «کریدور فرهنگی تبریز، خوی و قونیه» را مطرح کرد و گفت: با ایجاد شبکه‌ای میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان گردشگری می‌توان زمینه تبادل علمی و هنری، برگزاری رویدادهای مشترک و طراحی مسیرهای گردشگری فرهنگی را فراهم کرد.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی آذربایجان غربی، بارگاه شمس را حلقه‌ای مهم برای پیوند این ظرفیت‌ها دانست و افزود: باید سفر به آرامگاه شمس را به تجربه‌ای از تاریخ، فرهنگ و طبیعت خوی تبدیل کرد تا ثمره آن در رونق گردشگری، اقتصاد محلی و معیشت مردم نمایان شود.

او در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران تکمیل و افتتاح این مجموعه گفت: آرامگاه شمس در خوی است، اما سخن شمس مخاطبی به وسعت جهان دارد.

در ادامه مراسم حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی، در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با گرامیداشت یاد و نام شهدا و خیرمقدم به مهمانان این مراسم، درباره جایگاه شمس و ضرورت حفظ میراث فرهنگی سخن گفت.

او با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شعر عرفانی و معنوی فارسی اظهار کرد: برای کسانی که آشنایی کمتری با دیوان شمس دارند، آثار مولانا به‌ویژه مثنوی معنوی می‌تواند راهی برای شناخت اندیشه و شخصیت شمس و درک تأثیر عمیق او بر مولانا باشد.

قریشی افزود: شمس برای مولانا منشأ تحولی عمیق بود و شناخت مولانا و آثار او می‌تواند ما را در شناخت جایگاه و تأثیر شمس یاری کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در ادامه با تأکید بر اهمیت میراث به‌جامانده از گذشتگان گفت: باید میراث گذشتگان را با دقت حفظ کنیم تا نسل‌های آینده بتوانند در آثار، افکار، اعمال و تجربه‌های آنان مطالعه و تأمل کنند.

او با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) درباره مطالعه آثار و سرگذشت پیشینیان، تصریح کرد: میراث گذشتگان تنها بناهای تاریخی نیست، بلکه میراث علمی، مکتوب، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دیگر آثار برجای‌مانده از آنان را نیز دربرمی‌گیرد.

قریشی تاکید کرد: متولیان میراث فرهنگی باید آثار گذشتگان را به‌گونه‌ای حفظ کنند که نسل‌های آینده بتوانند با مراجعه به آنها، گذشته را بشناسند، از تجربه‌های آن درس بگیرند و برای آینده بهره‌برداری کنند.

او با اشاره به دعوت قرآن کریم به سیر و مطالعه در آثار پیشینیان گفت: تحقق این هدف بدون حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی امکان‌پذیر نیست و کسانی که مسئولیت صیانت از این میراث را بر عهده دارند، در واقع زمینه شناخت و عبرت‌آموزی نسل‌های آینده را فراهم می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در پایان از مسئولان و همه دست‌اندرکاران تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این مجموعه زمینه آشنایی بیشتر مردم با میراث ارزشمند شمس و فرهنگ و تمدن ایران را فراهم کند.

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