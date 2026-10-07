فرهنگ ایثار و شهادت بخشی از هویت تاریخی جامعه است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه در حاشیه سی‌امین نشست شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در سالن شهدای استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: امروز اگر قرار است نسل جوان با مفهوم ایثار و فداکاری و همچنین تاریخ دفاع مقدس ارتباط برقرار کند، نمی‌توان به برنامه‌های مناسبتی و شیوه‌های سنتی اکتفا کرد، بلکه باید روایت این بخش از تاریخ را با زبان قابل فهم و ابزارهای مورد توجه نسل جدید ارائه کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، گفت: میراث فرهنگی فقط شامل بناها، محوطه‌ها و آثار تاریخی نیست، بلکه خاطرات، روایت‌ها، آیین‌ها و تجربه‌های مشترک یک جامعه نیز بخشی از میراث معنوی آن است و فرهنگ ایثار و شهادت نیز از جمله مفاهیمی است که در حافظه تاریخی مردم ایران ریشه دارد.

این مسئول توضیح داد: البرز به دلیل پیشینه تاریخی و اجتماعی خود ظرفیت‌های قابل توجهی برای ثبت و معرفی روایت‌های مرتبط با ایثار و شهادت دارد و باید این ظرفیت‌ها شناسایی و به شکل مستند در اختیار مردم، به‌ویژه نسل جوان، قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: بخشی از این روایت‌ها در خاطرات خانواده‌های شهدا، ایثارگران، رزمندگان و افرادی که در مقاطع مختلف در جریان حوادث تاریخی کشور نقش داشته‌اند، وجود دارد و اگر امروز برای ثبت و مستندسازی آنها اقدام نکنیم، ممکن است بخشی از این گنجینه ارزشمند شفاهی به مرور زمان از دست برود.

او با تأکید بر نقش موزه‌ها در انتقال مفاهیم تاریخی گفت: موزه‌ها باید به فضاهایی برای روایت تاریخ و ایجاد ارتباط میان گذشته و نسل امروز تبدیل شوند. در این زمینه می‌توان با استفاده از اسناد، تصاویر، آثار و روایت‌های شفاهی، بخش‌هایی از تاریخ معاصر و حماسه‌آفرینی مردم استان را برای بازدیدکنندگان روایت کرد.

زینالی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در روایتگری است. امروز ابزارهایی مانند محتوای دیجیتال، روایت‌های چندرسانه‌ای و شیوه‌های تعاملی می‌توانند مخاطب را بیش از گذشته با یک موضوع تاریخی همراه کنند و این ظرفیت نباید در حوزه معرفی فرهنگ ایثار و شهادت نادیده گرفته شود.

او گفت: زمانی که یک نوجوان یا جوان بتواند داستان زندگی یک شهید را از طریق یک روایت مستند، تصویر، دست‌نوشته، اثر هنری یا تجربه‌ای تعاملی دنبال کند، ارتباط او با آن مفهوم متفاوت خواهد بود و به همین دلیل باید از قالب‌های خلاقانه برای انتقال مفاهیم تاریخی و ارزشی استفاده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به ظرفیت گردشگری فرهنگی استان اظهار کرد: می‌توان مسیرها و ظرفیت‌های مرتبط با تاریخ معاصر، شخصیت‌های اثرگذار و شهدای استان را شناسایی و در قالب برنامه‌های فرهنگی و گردشگری معرفی کرد. البته این موضوع نیازمند کار کارشناسی، مستندسازی دقیق و همکاری میان دستگاه‌های متولی است.

این مسئول گفت: هدف از این اقدامات ایجاد یک جریان مستمر برای حفظ و انتقال میراث معنوی و تاریخی استان است، جریانی که بتواند مخاطب امروز را با بخشی از گذشته این سرزمین پیوند دهد.

زینالی در ادامه بر ضرورت همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی تأکید کرد و افزود: هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه ایثار و شهادت را شناسایی و معرفی کند و تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با میراث فرهنگی است.

او خاطرنشان کرد: اگر روایت تاریخ را به‌درستی ثبت و منتقل کنیم، در واقع بخشی از هویت جامعه را برای آینده حفظ کرده‌ایم و این موضوع مسئولیتی است که باید با دقت، مستندات کافی و دور از نگاه‌های صرفاً مناسبتی دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: فرهنگ ایثار و شهادت زمانی در جامعه ماندگار خواهد بود که نسل‌های مختلف بتوانند آن را بشناسند، درباره آن گفت‌وگو کنند و ارتباطی واقعی با روایت‌های تاریخی آن برقرار کنند و میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

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