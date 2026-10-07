به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با ادای احترام به مردم خوی، آذربایجان غربی و همه فرهیختگان و علاقه‌مندان فرهنگ، ادب، هنر و عرفان ایران، اظهار کرد: مردم خوی و آذربایجان غربی امروز با حضور گسترده خود در این آیین، بار دیگر نشان دادند که فرهنگ، تمدن و تاریخ این سرزمین برای همیشه ماندگار است.

او با قدردانی از مردم، نمایندگان، رهبران ادیان، روحانیون، اصحاب رسانه، فرهیختگان و همه دست‌اندرکارانی که در شکل‌گیری و تکمیل مجموعه شمس نقش داشتند، گفت: وظیفه خود می‌دانم از همه کسانی که دغدغه داشتند این بارگاه با این شکوه در این جغرافیا افتتاح شود، صمیمانه قدردانی کنم.

ایران یک جسم دارد و یک روح

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به حضور مهمانان داخلی و خارجی در این آیین، اظهار کرد: ایرانی یک جسم دارد و یک روح؛ ما به خاطر ایران امروز در کنار هم قرار گرفتیم و برای ایران، ایرانیان جان خود را فدا خواهند کرد.

صالحی‌امیری با خوشامدگویی به مهمانان خارجی حاضر در مراسم از سازمان ملل، یونسکو، اکو و نمایندگان و سفرای کشورهای مختلف، تاکید کرد: بدانید ایران مقاوم ایستاده است؛ چون ایران یک جسم دارد و یک روح.

او با اشاره به گستره و عمق میراث تاریخی ایران افزود: دشمنان ملت نمی‌دانند که این ملت قابل شکست نیست، چراکه فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران سرمایه‌ای عظیم است و بیش از یک میلیون اثر تاریخی را در خود جای داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: شما می‌توانید به مراکز صنعتی ما تهاجم کنید، ولی نمی‌توانید به فرهنگ و هنر و تمدن ایران‌زمین نزدیک شوید و حتما مغلوب خواهید شد.

ایران؛ میراث تمدنی زنده و پیوسته

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، گفت: مردم آذربایجان غربی و شرقی و همه مردم ایران باید به میراث تمدنی بزرگی که به آنان به ارث رسیده است، افتخار کنند؛ چراکه در هر جغرافیای ایران که قدم می‌گذاریم، نشانی از یک اثر تاریخی و یک لایه از تمدن این سرزمین مشاهده می‌شود.

او با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از بناها و محوطه‌های تاریخی در بوشهر، بندر سیراف و اصفهان، اظهار کرد: ایران در تاریخ و تبار خود به مثابه خورشیدی است که می‌درخشد و به جهانیان هم حرارت می‌دهد و هم نور.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: این جغرافیایی که امروز ما و شما در آن ایستاده‌ایم، جغرافیای مقدسی است که معرفت، عرفان، اخلاق، شعر و ادب را از آن آموخته‌ایم.

او با اشاره به ثبت‌جهانی آثار تاریخی ایران گفت: ایران تاکنون ۳۰ اثر را در یونسکو به ثبت رسانده و ۵۸ اثر نیز در نوبت ثبت قرار دارد و اگر محدودیت‌های مربوط به فرآیند ثبت وجود نداشت، ظرفیت تمدنی ایران می‌توانست جایگاهی بسیار گسترده‌تر در عرصه جهانی داشته باشد.

ضرورت انتقال میراث‌فرهنگی ایران به نسل جدید

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن آموزش و پرورش، صداوسیما و دانشگاه‌ها، بر ضرورت تقویت آموزش فرهنگ و تمدن ایران تاکید کرد و گفت: اگر قرار است فرزندان ما در فضای فرهنگی زیست کنند، باید درس فرهنگ و تمدن ایران را در مدرسه، دبیرستان و دانشگاه به آنان آموزش دهیم.

او با اشاره به آغاز برنامه «ایران جان» در صداوسیما، از این برنامه به‌عنوان اقدامی در جهت تقویت دلبستگی به ایران یاد کرد و افزود: ایران مغناطیسی است که همه ما را در کنار هم قرار داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: ایران هم جان ماست، هم تاریخ ما، هم غیرت و شرافت ما و هم مقاومت ما؛ ما با ایران تعریف می‌شویم.

شمس؛ نماد انسجام ملی ایران

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در فرهنگ ایرانی، گفت: امروز همه ایران مملو از فرهنگ، معرفت و معنویت است و از آستان مقدس امام رضا(ع) در مشهد تا خوی، جلوه‌های گوناگون این روح معرفت و معنویت در سراسر ایران دیده می‌شود.

او در تشریح نگاه خود به شخصیت شمس تبریزی اظهار کرد: بعضی‌ها به من گفتند که شما چه تفسیری از شمس دارید؛ من از رویکرد جامعه‌شناختی می‌گویم که شمس نماد انسجام ملی ایران است.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: شمس در خوی، آذربایجان غربی و تبریز حضور دارد و اگرچه امشب نور شمس از خوی می‌درخشد، این نور همه آذربایجان را روشن می‌کند.

او همچنین از مردم، نمایندگان، مدیریت شهری، شورای شهر، فرمانداری، امام جمعه، مدیران ملی و استانی و همه کسانی که در تکمیل مجموعه شمس نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: آنچه ما انجام می‌دهیم وظیفه است و جز خدمت به مردم شأن دیگری برای خود قائل نیستیم.

«نوار گردشگری عرفان»؛ از عطار تا شمس

صالحی‌امیری با تشریح برنامه وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری عرفانی، از تعریف «نوار گردشگری عرفان» خبر داد و گفت: برای جغرافیای خوی برنامه جدیدی طراحی کرده‌ایم و این منطقه را به یک نوار گردشگری با عنوان «نوار گردشگری عرفان» متصل کرده‌ایم.

او توضیح داد: این مسیر از عطار آغاز می‌شود، به سمنان و شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی می‌رسد، سپس به سهرورد و شیخ اشراق و سهروردی امتداد پیدا می‌کند و در ادامه به خوی و شمس تبریزی می‌رسد و از اینجا مسیر ارومیه و در سوی دیگر، پیوند با قونیه دنبال خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: یکی از اهداف جدی ما در حوزه گردشگری عرفانی، طراحی و فعال‌سازی این مسیر است. در قالب طرح «ایران، آغاز هر داستان»، ۱۰ مسیر و راه گردشگری تعریف شده که یکی از آنها گردشگری عرفانی است و خوی در این مسیر، ایستگاه شمس تبریزی خواهد بود.

توسعه فرهنگی در شرایط جنگ متوقف نمی‌شود

صالحی‌امیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور و تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی گفت: دولت بر این باور است که در فضای تلخی که دشمنان برای ملت ایران ایجاد کرده‌اند، همچنان باید به تمدن ایران افتخار کنیم و به آن دل ببندیم.

او افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند این ملت را با این تاریخ، با این تمدن و با این ریشه‌های عمیق، دستخوش حوادث کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برنامه دولت برای تداوم ساخت و تکمیل مجموعه‌های فرهنگی در سراسر کشور اظهار کرد: با تاکید رئیس‌جمهوری، بناهای مشابهی در جغرافیای مختلف ایران در حال ساخت است و از این پس تلاش خواهیم کرد حداکثر ماهی یک بنا را افتتاح و آن را به مردم همان دیار تقدیم کنیم.

او همچنین از همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش برای استمرار مسیر توسعه فرهنگی خبر داد و گفت: ما با هم متحد شدیم که این مسیر را با سرعت ادامه دهیم و به ایران و ایرانیان این صدای بلند را فریاد بزنیم که ما هیچ‌گاه توسعه فرهنگی، زیست فرهنگی و مصرف فرهنگی را در شرایط جنگ تعطیل نخواهیم کرد.

صالحی‌امیری در پایان، افتتاح بارگاه شمس تبریزی را بخشی از مسیر گسترده‌تر پاسداشت هویت، فرهنگ و تمدن ایران دانست و بر استمرار سیاست‌های فرهنگی و گردشگری با محوریت میراث تمدنی کشور تاکید کرد.

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